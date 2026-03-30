中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng

Thứ Hai, 20:26, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuối buổi chiều nay (30/3), tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ và trao Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng.

Cùng dự buổi lễ có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ.

tong bi thu to lam du le trao tang huan chuong quan cong va huy hieu Dang hinh anh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

tong bi thu to lam du le trao tang huan chuong quan cong va huy hieu Dang hinh anh 2
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Quân công hạng nhất.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cũng được trao cho đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là phần thưởng cao quý, niềm vinh dự lớn lao kết tinh chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện vì Đảng, vì nhân dân. Huân chương Quân công là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật, những đóng góp đặc biệt xuất sắc với những đóng góp trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là sự tôn vinh, là dấu mốc thiêng liêng ghi nhận hành trình bền bỉ đi theo Đảng, son sắc với lý tưởng của Đảng, trọn lòng vì nước vì dân. 

tong bi thu to lam du le trao tang huan chuong quan cong va huy hieu Dang hinh anh 3
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư cho rằng, những đồng chí được nhận Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng đã trải qua nhiều môi trường, nhiều cương vị, thử thách, luôn thể hiện tinh thần bản lĩnh chính trị vững vàng, dù ở cương vị nào cũng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; là những tấm gương về nhân cách, bản lĩnh và tinh thần phụng sự, ý chí vượt qua khó khăn, giữ mình, giữ Đảng.

Ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí được nhận Huân chương Quân công Hạng Nhất và các Huy hiệu Đảng với trí tuệ, bản lĩnh, uy tín tiếp tục dõi theo, góp ý kiến, hiến kế, tiếp thêm niềm tin, kinh nghiệm quý báu cho thế hệ mai sau.

tong bi thu to lam du le trao tang huan chuong quan cong va huy hieu Dang hinh anh 4
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng, đầy ý nghĩa của buổi lễ, thay mặt các đồng chí được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và các Huy hiệu Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đây sẽ mãi là kỷ niệm sâu sắc, sự vinh dự lớn, một mốc son đáng nhớ đối với bản thân và các đồng chí được nhận Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng.

Thủ tướng bày tỏ kể từ khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, luôn mang trong mình lời thề danh dự của người Đảng viên: Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng đảm nhận và cố gắng hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ cương vị nào cũng luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự dìu dắt, chỉ bảo, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự ủng hộ, thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

tong bi thu to lam du le trao tang huan chuong quan cong va huy hieu Dang hinh anh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, đối với Nhà nước và nhân dân; với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn đồng hành, quan tâm, tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ trong suốt chặng đường công tác. Bày tỏ đây là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực thôi thúc mạnh mẽ, là lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước sẽ phát triển đột phá về mọi mặt, hiện thực hóa thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.

Lại Hoa/VOV
Tag: Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng Huy hiệu Thủ tướng Phạm Minh Chính Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình Phan Đình Trạc buổi lễ Huân chương Quân công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội