Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng qua đời

Ngày 27/4, gia đình báo tin ông Vũ Ngọc Hoàng đã từ trần vào lúc 14h ngày 26/4 (nhằm ngày 10/3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi.

Linh cữu được quàn tại số nhà 1A đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ)

Ông Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê quán làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam (cũ), nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Ông có học vị tiến sĩ. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 2-2008, ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ).

Tháng 2-2011, ông là Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Cuối năm 2016, ông nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, vào tháng 8-2019 ông giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngày 3-12-2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức, ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội này.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng là tác giả tập sách "Con đường phía trước", tập sách tiểu luận chính trị - xã hội do Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành tháng 10-2016.

Chương trình lễ tang: Ngày 27/4: Lễ nhập liệm lúc 6h; Lễ thành phục vào lúc 8h40; Lễ viếng vào lúc 9h. Ngày 29/4: Lễ truy điệu lúc 16h. Ngày 30/4: Lễ động quan lúc 8h. Linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân An Phước Viên, thành phố Đà Nẵng, hạ đài lúc 11h.