English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà ở cho thuê: Vai trò kiến tạo của Nhà nước trước bất cập của thị trường

Thứ Tư, 06:33, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà ở cho thuê thành trụ cột chiến lược từ nay đến năm 2030 chính là lời giải cho sự lệch pha cung - cầu, khẳng định vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc hỗ trợ người lao động tiếp cận chỗ ở với chi phí hợp lý.

Những năm qua, việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển nhà ở xã hội, hỗ người có thu nhập thấp có cơ hội an cư đã đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giấc mơ nhà ở vẫn còn xa vời với phần lớn người lao động.

Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và những thành phố lớn khác, người lao động và viên chức – lực lượng tham gia sản xuất, tạo ra của cải vật chất, lại đang phải ở trong các khu nhà trọ chật hẹp, xuống cấp và nằm xa nơi làm việc.

Cùng với đó, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn phổ biến ở mức 3–5 tỷ đồng/căn, nhiều dự án mới đã vượt 70–100 triệu đồng/m2. Với thu nhập của đa số người lao động vẫn ở mức trung bình, khiến việc sở hữu nhà trở nên vượt quá khả năng chi trả nếu không có sự hỗ trợ về chính sách hoặc tín dụng.

Ngay cả nhà ở xã hội cũng chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu. Nguồn cung còn hạn chế, thủ tục tiếp cận phức tạp, trong khi nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà vì lợi nhuận thấp và cơ chế chưa đủ hấp dẫn.

nha o cho thue vai tro kien tao cua nha nuoc truoc bat cap cua thi truong hinh anh 1
Dự án nhà ở xã hội Sunrise Home Ngọc Hồi, Hà Nội.

Trong bối cảnh ấy, kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới đã gợi mở nhiều định hướng mới, tư duy mới phát triển nhà ở cho người dân.

Nhà nước sẽ giữ vai trò kiến tạo xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Còn doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành hưởng lợi nhuận hợp lý, người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.

Cùng với đó, việc nhấn mạnh nhà ở cho thuê phải trở thành “trụ cột chiến lược” từ nay đến năm 2030 cho thấy tư duy phát triển nhà ở đang có sự thay đổi quan trọng.

Đây không chỉ là câu chuyện xây thêm căn hộ cho thuê, mà là cách nhìn mới về vai trò của nhà ở trong phát triển kinh tế – xã hội. Nhà ở không nên chỉ được xem là tài sản để tích lũy, mà phải là nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, tái tạo sức lao động và phát triển tương lai.

Sau những gợi mở này, Chính phủ đã có các cuộc họp bàn về phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt cho công nhân, người lao động và người trẻ tại đô thị. Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2026. Các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.

nha o cho thue vai tro kien tao cua nha nuoc truoc bat cap cua thi truong hinh anh 2

Từ thực tế và những chuyển động trên cho thấy, khi thị trường xuất hiện tình trạng lệch pha cung - cầu về nhà ở cho đại bộ phận người lao động thì đến lúc vai trò của Nhà nước được phát huy để xử lý những “khuyết tật” của kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phát triển nhà ở phải nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, cần bảo đảm yếu tố đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, gần nơi làm việc. Một khu nhà giá thấp nhưng cách nơi làm việc hàng chục cây số sẽ khiến người lao động tiếp tục mất thời gian, chi phí cho việc di chuyển mỗi ngày.

Vì vậy, nhà ở mới cần được quy hoạch, xây dựng gần khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ, trường học, bệnh viện hoặc gắn với các tuyến giao thông công cộng lớn. Chỉ có như vậy, người lao động mới thuận tiện đi làm, chăm sóc gia đình và tái tạo sức lao động. Được phát triển theo đúng quy luật và nhu cầu của người lao động, nhà ở cho thuê sẽ trở thành một phần của hạ tầng kinh tế - xã hội.

Với hướng đi này, người lao động thay vì phải dành toàn bộ tuổi thanh xuân để trả nợ mua nhà thì nay thuê nhà với chi phí hợp lý. Cùng với sự biến động của thị trường lao động, cơ hội việc làm thay đổi liên tục, việc thuê nhà trở thành một lựa chọn phù hợp, giúp người lao động linh hoạt trong việc di chuyển, thích ứng. Đây chính là cách tiếp cận phù hợp với các đô thị lớn, nơi lực lượng lao động cần sự linh hoạt để dịch chuyển, học tập và thay đổi công việc.

Với định hướng, tầm nhìn chiến lược này, việc triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với chi phí hợp lý và gắn với hạ tầng xã hội đồng bộ chắc chắn sẽ tác động tới thị trường bất động sản. Chính sách này cho thấy sự thay đổi tư duy phát triển, từ việc coi nhà là tài sản đơn thuần sang coi nhà ở là một phần của phát triển con người và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

toan_canh_cuoc_hop_ban_giai_phap_ve_nha_o_cho_thue.jpg

Thủ tướng: Hà Nội phấn đấu khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới

VOV.VN - Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
Tag: nhà ở cho thuê kiến tạo lành mạnh thị trường nhà nước hỗ trợ người lao động chi phí hợp lý
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà thời gian tới
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà thời gian tới

VOV.VN - Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tich nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà thời gian tới

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà thời gian tới

VOV.VN - Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tich nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Thái Nguyên yêu cầu cán bộ thôn, tổ dân phố phải biết công nghệ
Thái Nguyên yêu cầu cán bộ thôn, tổ dân phố phải biết công nghệ

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lựa chọn người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn, xóm là người có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.

Thái Nguyên yêu cầu cán bộ thôn, tổ dân phố phải biết công nghệ

Thái Nguyên yêu cầu cán bộ thôn, tổ dân phố phải biết công nghệ

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lựa chọn người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn, xóm là người có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê

VOV.VN - Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan về phát triển nhà ở cho thuê.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê

VOV.VN - Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan về phát triển nhà ở cho thuê.

Đề nghị bổ sung chính sách thuê nhà ở xã hội cho công chức
Đề nghị bổ sung chính sách thuê nhà ở xã hội cho công chức

VOV.VN - Cơ quan của Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cơ quan nhà nước được thuê nhà ở xã hội để bố trí cho công chức của mình ở, nhất là tại các địa phương thực hiện sáp nhập.

Đề nghị bổ sung chính sách thuê nhà ở xã hội cho công chức

Đề nghị bổ sung chính sách thuê nhà ở xã hội cho công chức

VOV.VN - Cơ quan của Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cơ quan nhà nước được thuê nhà ở xã hội để bố trí cho công chức của mình ở, nhất là tại các địa phương thực hiện sáp nhập.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội