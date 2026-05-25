Thủ tướng: Hà Nội phấn đấu khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới

Thứ Hai, 20:18, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại Thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng; làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay; nguyên nhân khách quan, chủ quan. Cùng với đó, trao đổi về mô hình, cách làm để phát triển nhà ở cho thuê; xác định các giải pháp về thủ tục; cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn; làm rõ vai trò của Quỹ nhà ở quốc gia, Quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi; đề xuất các nội dung cần đưa vào việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê là định hướng chiến lược, có ý nghĩa căn bản, làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, thị trường nhà ở còn "lệch pha" nghiêm trọng giữa cung và cầu; cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn có giá phù hợp với thu nhập của người dân còn rất hạn chế. Cùng với đó, một bộ phận tài sản công về nhà ở bị sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí; cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với về với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê.

Nhận định đây là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng phải bắt tay vào làm ngay, Thủ tướng đề nghị chuyển mạnh tư duy từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại, sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, lực lượng vũ trang...

Cho rằng, nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Doanh nghiệp tham gia với lợi nhuận hợp lý; người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn, phù hợp khả năng chi trả. Phát triển nhà ở cho thuê phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Huy động đa dạng nguồn lực, nguồn vốn, khơi thông dòng vốn tư nhân. Đồng thời kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, kiên quyết ngăn chặn trục lợi chính sách và đầu cơ nhà ở.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo về tình hình nhà ở cho thuê.

Thủ tướng đề nghị UBND TP Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn... để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê; phấn đấu thực hiện khởi công một số dự án trong tháng 6 tới. Bộ Xây dựng chủ động đề xuất kịp thời các chính sách mới, cơ chế tổng thể phát triển nhà ở cho thuê để các địa phương phát triển nhà ở cho thuê và Bộ tiến hành kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng lưu ý, nghiên cứu kỹ định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách; nghiên cứu chính sách thuê nhà từ 15-20 năm và dài hơn; cùng với đó, đề xuất cơ chế tài chính cụ thể để Nhà nước tham gia và các phương án, hình thức đầu tư phù hợp để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.

Toàn cảnh cuộc họp bàn giải pháp về nhà ở cho thuê.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương, trước hết là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng lập bản đồ nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương để nghiên cứu đề xuất giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7/2026.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hướng dẫn theo thẩm quyền cơ chế hạch toán nguồn thu nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền, phương án bảo toàn vốn khi sử dụng đầu tư phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế ưu đãi tài chính, thuế đối với dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân và các quỹ đầu tư dài hạn tham gia; hoàn thành trong tháng 7/2026.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đề xuất chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ nhà ở quốc gia đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng lãi suất ổn định, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án; trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại hoặc cơ chế linh hoạt về hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê là một việc khó, rất thách thức; đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề an sinh xã hội, vấn đề niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước; với sự lãnh đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nếu quyết tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thì chắc chắn sẽ thành công.

Các đại biểu tại cuộc họp.
Lại Hoa/VOV
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại các khu di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại các khu di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew
VOV.VN - Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam
VOV.VN - Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Ri Sung Guk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
VOV.VN - Sáng 20/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) do Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga
VOV.VN - Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

