Nhà ở cho thuê: Vai trò kiến tạo của Nhà nước trước “khuyết tật” thị trường

Những năm qua, việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển nhà ở xã hội, hỗ người có thu nhập thấp có cơ hội an cư đã đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giấc mơ nhà ở vẫn còn xa vời với phần lớn người lao động.

Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và những thành phố lớn khác, người lao động và viên chức – lực lượng tham gia sản xuất, tạo ra của cải vật chất, lại đang phải ở trong các khu nhà trọ chật hẹp, xuống cấp và nằm xa nơi làm việc.

Cùng với đó, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn phổ biến ở mức 3–5 tỷ đồng/căn, nhiều dự án mới đã vượt 70–100 triệu đồng/m2. Với thu nhập của đa số người lao động vẫn ở mức trung bình, khiến việc sở hữu nhà trở nên vượt quá khả năng chi trả nếu không có sự hỗ trợ về chính sách hoặc tín dụng.

Ngay cả nhà ở xã hội cũng chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu. Nguồn cung còn hạn chế, thủ tục tiếp cận phức tạp, trong khi nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà vì lợi nhuận thấp và cơ chế chưa đủ hấp dẫn.

Dự án nhà ở xã hội Sunrise Home Ngọc Hồi, Hà Nội.

Trong bối cảnh ấy, kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới đã gợi mở nhiều định hướng mới, tư duy mới phát triển nhà ở cho người dân.

Nhà nước sẽ giữ vai trò kiến tạo xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Còn doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành hưởng lợi nhuận hợp lý, người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.

Cùng với đó, việc nhấn mạnh nhà ở cho thuê phải trở thành “trụ cột chiến lược” từ nay đến năm 2030 cho thấy tư duy phát triển nhà ở đang có sự thay đổi quan trọng.

Đây không chỉ là câu chuyện xây thêm căn hộ cho thuê, mà là cách nhìn mới về vai trò của nhà ở trong phát triển kinh tế – xã hội. Nhà ở không nên chỉ được xem là tài sản để tích lũy, mà phải là nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, tái tạo sức lao động và phát triển tương lai.

Sau những gợi mở này, Chính phủ đã có các cuộc họp bàn về phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt cho công nhân, người lao động và người trẻ tại đô thị. Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2026. Các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.

Từ thực tế và những chuyển động trên cho thấy, khi thị trường xuất hiện tình trạng lệch pha cung - cầu về nhà ở cho đại bộ phận người lao động thì đến lúc vai trò của Nhà nước được phát huy để xử lý những “khuyết tật” của kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phát triển nhà ở phải nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, cần bảo đảm yếu tố đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, gần nơi làm việc. Một khu nhà giá thấp nhưng cách nơi làm việc hàng chục cây số sẽ khiến người lao động tiếp tục mất thời gian, chi phí cho việc di chuyển mỗi ngày.

Vì vậy, nhà ở mới cần được quy hoạch, xây dựng gần khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ, trường học, bệnh viện hoặc gắn với các tuyến giao thông công cộng lớn. Chỉ có như vậy, người lao động mới thuận tiện đi làm, chăm sóc gia đình và tái tạo sức lao động. Được phát triển theo đúng quy luật và nhu cầu của người lao động, nhà ở cho thuê sẽ trở thành một phần của hạ tầng kinh tế - xã hội.

Với hướng đi này, người lao động thay vì phải dành toàn bộ tuổi thanh xuân để trả nợ mua nhà thì nay thuê nhà với chi phí hợp lý. Cùng với sự biến động của thị trường lao động, cơ hội việc làm thay đổi liên tục, việc thuê nhà trở thành một lựa chọn phù hợp, giúp người lao động linh hoạt trong việc di chuyển, thích ứng. Đây chính là cách tiếp cận phù hợp với các đô thị lớn, nơi lực lượng lao động cần sự linh hoạt để dịch chuyển, học tập và thay đổi công việc.

Với định hướng, tầm nhìn chiến lược này, việc triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với chi phí hợp lý và gắn với hạ tầng xã hội đồng bộ chắc chắn sẽ tác động tới thị trường bất động sản. Chính sách này cho thấy sự thay đổi tư duy phát triển, từ việc coi nhà là tài sản đơn thuần sang coi nhà ở là một phần của phát triển con người và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.