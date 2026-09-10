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Nhà Vua Vương quốc Thái Lan sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Thứ Năm, 12:02, 10/09/2026
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VOV.VN - Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

nha vua vuong quoc thai lan se tham cap nha nuoc den viet nam hinh anh 1
Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Trọng Phú/VOV.VN
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