An ninh phi truyền thống: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Bộ Công an, Cơ quan Thường trực triển khai Nghị quyết số 147 của Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai Nghị quyết 147 về Chiến lược an ninh phi truyền thống. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 147 của Chính phủ về Chiến lược an ninh phi truyền thống, nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa từng bước được nâng lên. Nhiều chương trình, kế hoạch hành động đã được xây dựng, triển khai. Tuy nhiên, trước những nguy cơ ngày càng đa dạng, phức tạp và khó dự báo, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó thực chất.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, các thách thức an ninh phi truyền thống hiện diện trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, tài chính, môi trường, thiên tai, dịch bệnh đến an ninh mạng, an ninh dữ liệu và tội phạm xuyên quốc gia. Nếu không được nhận diện, kiểm soát hiệu quả, những nguy cơ này có thể tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

“Tiếp tục đổi mới tư duy phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống theo hướng chuyển mạnh từ bảo vệ khi đã có nguy cơ rõ rệt, sang nhận diện, cảnh báo và hóa giải từ sớm, từ xa. Từ bảo vệ theo sự vụ, sang quản trị rủi ro liên tục, tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển; chuyển mạnh từ tuyên truyền quán triệt, triển khai xây dựng kịch bản sang tổ chức thực hiện với kết quả đo đếm được”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, sau một năm triển khai, Chiến lược an ninh phi truyền thống đã từng bước được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hành động của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, những hạn chế về thể chế, cơ chế phối hợp, năng lực dự báo, cảnh báo và nguồn lực cần tiếp tục được tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, coi phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hướng tới hình thành năng lực ứng phó thống nhất ở cấp quốc gia.

“Các cơ quan phải thống nhất một cách tiếp cận phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội để hình thành một năng lực chung của quốc gia. Trong đó, Bộ Công an là cơ quan thường trực giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu triển khai nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện trong lĩnh vực và địa bàn của chức năng mình, nhận diện, kiểm soát rủi ro, nguy cơ xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, nguồn lực và tổ chức ứng phó trong lĩnh vực”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu.