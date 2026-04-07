Tích hợp an ninh phi truyền thống trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tại toạ đàm, các ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá, việc Hà Nội xây dựng quy hoạch với tầm nhìn đến năm 100 là một chủ trương rất đúng và bước đi cần thiết và có tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô. Khác với các lần quy hoạch trước đây thường mang tính ngắn hạn hoặc trung hạn- quy hoạch lần này hướng tới tầm nhìn 100 năm, nhằm khắc phục tình trạng “xây rồi lại phá, sửa rồi lại làm lại”, gây lãng phí lớn nguồn lực và ảnh hưởng đến tính bền vững.

Theo các nhà khoa học, để quy hoạch thực sự hiệu quả, cần tiếp cận một cách toàn diện, trong đó, việc tích hợp các yếu tố an ninh phi truyền thống trở thành yêu cầu cấp thiết. GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, hiện Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến an ninh phi truyền thống như: an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe cộng đồng, cũng như các vấn đề về biến đổi khí hậu, quá tải hạ tầng, ô nhiễm... Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Do đó quy hoạch Hà Nội trong giai đoạn mới cần đưa ra dự báo về những rủi ro, và có giải pháp đồng bộ khi triển khai thực hiện. GS.TS Hoàng Đình Phi nêu ý kiến: "Mỗi công trình ngầm ở Hà Nội có tiêu tốn hàng tỷ đô la, nếu xảy ra sai sót sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, các công trình hạ tầng trên mặt đất như giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch… cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro phi truyền thống trong dài hạn. Vì vậy, cần xây dựng bản đồ rủi ro chi tiết làm cơ sở cho quy hoạch, từ khâu lập, triển khai đến vận hành, nhằm hạn chế tối đa rủi ro. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa học liên ngành, cùng chia sẻ, hợp tác để đưa ra giải pháp đồng bộ, hiệu quả".

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là khát vọng của cả dân tộc, vì thế, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc Hà Nội xây dựng quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, với định hướng "Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc' là slogan của Hà Nội- đã thể hiện rõ vị thế, vai trò và mục tiêu phát triển của Thủ đô, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm. Hiện Hà Nội là một trong số ít Thủ đô trên thế giới có lịch sử hơn 1.000 năm, vì vậy yêu cầu đặt ra là vừa phải giữ gìn giá trị văn hiến, vừa phát triển hiện đại, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân. Quy hoạch lần này cần giải quyết những vấn đề tồn tại như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường thông qua định hướng phát triển đa cực, đa trung tâm, mở rộng không gian đô thị cả trên mặt đất và không gian ngầm. Đặc biệt, giao thông được xác định là khâu then chốt. Bên cạnh đó, thách thức về biến đổi khí hậu, ngập úng đô thị và ô nhiễm môi trường cũng cần được ưu tiên giải quyết.

Ông Trần Ngọc Chính đề xuất: "Trước hết, theo tôi, vấn đề quan trọng nhất là tổ chức hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, văn minh và khoa học, phù hợp với vai trò Hà Nội là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, trước những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, cần tập trung khai thông sông, hồ, kết nối đồng bộ hệ thống kênh mương, thoát nước đô thị. Đây là giải pháp then chốt nhằm giảm ngập úng, ô nhiễm và áp lực hạ tầng đô thị".

Một số kiến đưa ra định hướng quy hoạch Hà Nội từ góc nhìn an ninh phi truyền thống như: Định hình và xây dựng trung tâm hành chính mới của quốc gia và Thủ đô, găn kết với các cực phát triển kinh tế- xã hội. Quy hoạch không gian đô thị thích ứng với khí hậu; hạ tầng đô thị có khả năng chống chịu cao: giao thông bền vững, phát triển hệ thống hạ tầng chống ngập, năng lượng tái tạo; Đô thị số và quản trị thông minh; Quy hoạch an ninh xã hội về nhà ở, y tế, cảnh báo sớm rủi ro- theo hướng bền vững…