Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư ở Vĩnh Long chưa xử lý xong

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, toàn tỉnh Vĩnh Long (mới) có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là 6.457 cơ sở.

Trong giai đoạn từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026 có 1.037 cơ sở thuộc diện phải sắp xếp, xử lý. Đến ngày 30/4/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án điều chuyển tài sản đối với 318 cơ sở, còn 719 cơ sở tiếp tục phải sắp xếp, xử lý.

Trong số này có 188 cơ sở chưa được phê duyệt phương án xử lý, 295 cơ sở đã được phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành tiếp nhận, bàn giao và 236 cơ sở đã hoàn tất bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác.

Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong

Theo Thanh tra tỉnh, tiến độ xử lý còn chậm do nhiều cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc, chênh lệch diện tích giữa hồ sơ và thực tế, chưa xác định rõ ranh giới, một số trường hợp bị lấn chiếm hoặc phát sinh tranh chấp. Đây là những nguyên nhân khiến việc bàn giao, tiếp nhận và đưa tài sản vào khai thác gặp nhiều khó khăn.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc bố trí trụ sở sau sắp xếp vẫn còn nhiều bất cập. Hiện chỉ có 28/124 xã, phường hoạt động tập trung tại một trụ sở, trong khi 96 xã, phường vẫn phải làm việc phân tán do trụ sở chưa đáp ứng tiêu chuẩn diện tích theo quy định. Nhiều trụ sở dôi dư nếu không được bố trí sử dụng sẽ nhanh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đối với Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà, trong kỳ thanh tra đơn vị đang quản lý 291 cơ sở nhà, đất, gồm 232 cơ sở được UBND tỉnh giao theo quyết định và 59 cơ sở được tạm giao quản lý, khai thác. Qua rà soát, Trung tâm xác định 89 cơ sở có khả năng khai thác cho thuê, 123 cơ sở không có khả năng khai thác do công trình xuống cấp, vị trí không thuận lợi hoặc hiện trạng chỉ còn đất trống.

Về hồ sơ pháp lý, có 189 cơ sở có đầy đủ giấy tờ, trong khi 40 cơ sở chưa có hồ sơ nhà, đất; đồng thời Trung tâm đã cải tạo 9 cơ sở làm nhà công vụ và đang xin chủ trương cải tạo thêm 10 cơ sở. Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất mới tiếp nhận 6/52 cơ sở được giao quản lý. Phần lớn các cơ sở còn lại chưa thể bàn giao do hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, ranh giới đất chưa rõ, có trường hợp bị lấn chiếm hoặc tài sản trên đất chưa được xử lý dứt điểm.

Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đang cần được bố trí, sử dụng hợp lý

Thanh tra cũng ghi nhận một số cơ sở dù đã được phê duyệt phương án tiếp tục sử dụng nhưng vẫn bỏ trống do chưa có phương án khai thác hoặc thiếu kinh phí cải tạo. Việc bàn giao nhiều nơi chủ yếu thực hiện trên hồ sơ, chưa đối chiếu đầy đủ với hiện trạng thực tế. Đáng chú ý, còn xảy ra tình trạng mất cắp tài sản tại một số cơ sở nhà, đất trong thời gian quản lý.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý theo từng nhóm cơ sở nhà, đất. Đối với 188 cơ sở chưa được phê duyệt phương án xử lý, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả.

Đối với 295 cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn tất bàn giao, Thanh tra kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định ranh giới, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp để đẩy nhanh việc tiếp nhận và khai thác.

Đối với 236 cơ sở đã bàn giao cho đơn vị quản lý, Thanh tra đề nghị Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà tỉnh khẩn trương lập phương án khai thác đối với 89 cơ sở có khả năng cho thuê, đồng thời tham mưu phương án xử lý 123 cơ sở không còn khả năng khai thác nhằm tránh lãng phí; rà soát các trường hợp sai lệch diện tích, cập nhật cơ sở dữ liệu và tăng cường bảo vệ tài sản trong thời gian chờ xử lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu đẩy nhanh việc tiếp nhận và xây dựng kế hoạch khai thác đối với các cơ sở được giao quản lý.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra mất cắp tài sản tại một số cơ sở nhà, đất trong thời gian quản lý. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, ban hành phương án xử lý đối với các cơ sở còn tồn đọng, triển khai các giải pháp và cơ chế nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.