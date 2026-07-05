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Quảng Ngãi giảm 612 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Chủ Nhật, 16:15, 05/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại 88 xã, phường, qua đó giảm 612 thôn, tổ dân phố, tỷ lệ gần 36% so với trước đây.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30/6/2026, toàn bộ 88 xã, phường thuộc diện sắp xếp đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng quy định. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giảm từ 1.710 xuống còn 1.098.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án phù hợp với quy định của Chính phủ và điều kiện thực tế. Các xã, phường tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp ở khu dân cư và công khai dự thảo đề án để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

quang ngai giam 612 thon, to dan pho sau sap xep hinh anh 1
Một xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Toàn tỉnh có 846 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến nay, 627 trường hợp đã được giải quyết chế độ, chính sách; 55 người được tiếp nhận vào công chức, viên chức; 130 người dự kiến tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố, các trường hợp còn lại đang được bố trí hoặc giải quyết theo quy định.

quang ngai giam 612 thon, to dan pho sau sap xep hinh anh 2
Lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Tu Mơ Rông xuống cơ sở tham gia buổi họp dân.

Ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa cho biết, việc lựa chọn trưởng thôn được thực hiện theo các tiêu chí cụ thể, ưu tiên người có uy tín, am hiểu địa bàn, có năng lực giải quyết công việc ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

"Đối với việc lựa chọn trưởng thôn, tiêu chí và đối tượng được xác định cụ thể là người có hộ khẩu trên địa bàn, am hiểu toàn diện đời sống, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thôn; có năng lực giải quyết các vụ việc phát sinh ở cơ sở; đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là thực hiện chuyển đổi số và sử dụng các phần mềm để xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời", ông Đỗ Ngọc Tây cho biết thêm.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, giảm số người hưởng phụ cấp từ ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý tại khu dân cư. Tuy nhiên, một số thôn sau sáp nhập có địa bàn rộng, dân cư phân tán; một số nhà văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, cần tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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