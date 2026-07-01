Những “chứng nhân lặng lẽ” ghi dấu hành trình vươn mình của TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, song lịch sử vùng đất này đã trải dài qua hàng thế kỷ. Giữa nhịp sống giữa đô thị hiện đại, nhiều công trình lịch sử hiện diện như những chứng nhân thời gian, lặng lẽ ghi dấu về hành trình hình thành, phát triển và vươn lên của thành phố mang tên Bác.