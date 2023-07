Những dấu ấn mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Cách đây 46 năm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện của mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong thời ký mới; tạo cơ sở để hai nước thúc đẩy ký kết hàng loạt các thỏa thuận hợp tác sau này.

Nhìn tổng quan về quan hệ Việt Nam – Lào trong thời gian qua đặt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Quan hệ chính trị - ngoại giao tiếp tục được thắt chặt, ngày càng gắn bó tin cậy, hai bên thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh như chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (tháng 04/2023); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào (tháng 1/2023) và tham dự Hội nghị MRC tại Lào (tháng 4/2023); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (tháng 5/2023).

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hữu nghị Lào vào tháng 4/2023

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước trao đổi tin cậy, chân thành và thẳng thắn về các định hướng, biện pháp thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hợp tác. Đồng thời, khẳng định trong bối cảnh tình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay, Việt Nam và Lào càng cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua thách thức, cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế tiểu vùng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongphane Savanphet cho biết: "Cả Lào và Việt Nam đều bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cũng như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tuy nhiên, hai nước đã cùng nhau phối hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch ngày càng phát triển. Cùng với đó, tiếp tục thảo luận về những lĩnh vực hợp tác như phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, y tế, nhất là phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, xây dựng các chủ đề để đưa vào công tác giảng dạy trong các học viện, nhà trường giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta".

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongphane Savanphet, quan hệ Việt Nam-Lào đang trên đà phát triển tốt đẹp, các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các hiệp định hợp tác song phương đang được hai nước tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước được triển khai tốt; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội của mỗi nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào năm 2022 đạt giá trị 1,703 tỷ USD, tăng 24,1% so với năm 2021. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch song phương đạt 701,42 triệu USD, tăng 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, đầu tư của Việt Nam sang Lào có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, năm 2022, tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đạt trên 180 triệu USD, tăng 52,5% so với năm 2021. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, có 04 dự án cấp mới và 02 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 26,3 triệu USD, tiếp tục là nước có đầu tư lớn thứ 3 tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone

Từ đầu năm đến nay, hai bên đã tổ chức khởi công và khánh thành, bàn giao một số dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào như Khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Xiengkhouang; Khánh thành Trường văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào và nhiều dự án khác dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy cho biết: "Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ xung nguồn thu ngân sách nhà nước Lào".

Hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch tiếp tục được tăng cường, nhất là sau khi hai nước kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa trở lại. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục dành cho Lào 1.100 suất học bổng sang học tập tại Việt Nam, Lào dành cho Việt Nam 60 học bổng. Tổng số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam khoảng 14.000 người. Ngoài ra, hợp tác giữa các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, đặc biệt về xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực...

Mặc dù đứng trước nhiều cơ hội cũng như đối mặt với khó khăn và thách thức đan xen, nhưng với tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Lào - Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào sẽ tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới, phát triển tự chủ, phồn vinh vì nhân dân hai nước.