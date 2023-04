Ông Đào Minh Đông làm Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ

Quảng Nam lần đầu tiên có nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Thượng tá Võ Thị Trinh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.