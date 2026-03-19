Đồng Nai công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI

Theo Nghị quyết số 193/NQ-UBBC, trong tổng số 142 ứng cử viên, cử tri đã bầu chọn được 85 đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.

Nhóm dẫn đầu về tỷ lệ phiếu bầu tập trung vào các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (Giám đốc Công an tỉnh) đạt tỷ lệ 96,98% tại đơn vị bầu cử số 2.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Chánh án TAND tỉnh) đạt tỷ lệ 96,73% tại đơn vị bầu cử số 16.

Ông Nguyễn Văn Út (Chủ tịch UBND tỉnh) đạt tỷ lệ 96,05% tại đơn vị bầu cử số 24.

Kết quả cũng ghi nhận sự đa dạng trong cơ cấu đại biểu khi có nhiều doanh nhân và người trẻ tuổi trúng cử lần đầu, tiêu biểu như ông Phạm Thành Nam (sinh năm 1989), Thành viên HĐQT Tập đoàn Trường Tươi.

Bên cạnh đó, danh sách ghi nhận 57 ứng cử viên không trúng cử, trong đó có một số trường hợp tỷ lệ phiếu bầu chỉ đạt từ 6% - 7%.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập 28 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, 95 Ủy ban bầu cử cấp xã và 2.112 tổ bầu cử để phục vụ cử tri đi bỏ phiếu đúng quy định.