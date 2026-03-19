Đồng Nai công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI

Thứ Năm, 19:33, 19/03/2026
VOV.VN - Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai chính thức công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Nghị quyết số 193/NQ-UBBC, trong tổng số 142 ứng cử viên, cử tri đã bầu chọn được 85 đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.

Nhóm dẫn đầu về tỷ lệ phiếu bầu tập trung vào các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (Giám đốc Công an tỉnh) đạt tỷ lệ 96,98% tại đơn vị bầu cử số 2.

Dong nai cong bo danh sach 85 dai bieu trung cu hDnd tinh khoa xi hinh anh 1
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Chánh án TAND tỉnh) đạt tỷ lệ 96,73% tại đơn vị bầu cử số 16. 

Ông Nguyễn Văn Út (Chủ tịch UBND tỉnh) đạt tỷ lệ 96,05% tại đơn vị bầu cử số 24.

Kết quả cũng ghi nhận sự đa dạng trong cơ cấu đại biểu khi có nhiều doanh nhân và người trẻ tuổi trúng cử lần đầu, tiêu biểu như ông Phạm Thành Nam (sinh năm 1989), Thành viên HĐQT Tập đoàn Trường Tươi. 

Bên cạnh đó, danh sách ghi nhận 57 ứng cử viên không trúng cử, trong đó có một số trường hợp tỷ lệ phiếu bầu chỉ đạt từ 6% - 7%.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập 28 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, 95 Ủy ban bầu cử cấp xã và 2.112 tổ bầu cử để phục vụ cử tri đi bỏ phiếu đúng quy định.

dn_dlich_2_.jpg

Vẽ lại bức tranh du lịch Đồng Nai trong không gian mới

VOV.VN - Chiều 16/3, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng phát triển du lịch Đồng Nai trong bối cảnh mới”. Gần 100 đại biểu gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai Trúng cử HĐND công bố danh sách trúng cử
TP.HCM: Nhiều công trình thi công gây mất an toàn
Loạt trường đại học, cao đẳng nào ở TP.HCM thuộc diện sắp xếp?
Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt
