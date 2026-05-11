Ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Thứ Hai, 16:55, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số.

Ngày 11/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định, ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ong ha minh hai giu chuc pho truong ban to chuc trung uong hinh anh 1
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Hà Minh Hải. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời việc này đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy.

Ban Tổ chức Trung ương cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm kết nối đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành thời gian tới là rất lớn, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tập thể lãnh đạo Ban, các vụ, cục, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ông Hà Minh Hải nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Theo VTCNews
Ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thay ông Hà Minh Hải, người được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

