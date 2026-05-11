Ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Chiều 11/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1789-QĐ/TU ngày 7/5/2026, ông Vũ Đăng Định (sinh năm 1976) được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thay ông Hà Minh Hải.

Cùng ngày, ông Vũ Đăng Định được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định cho tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định (ảnh: Quang Thái/Hà Nội Mới)

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Vũ Đăng Định trên cương vị mới; đồng thời tri ân những đóng góp của ông Hà Minh Hải trước khi nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó, căn cứ Quyết định số 168 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Hà Minh Hải (sinh năm 1969), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.