Ông Hồ Nguyên Hồng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định về việc điều động đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến Thanh tra tỉnh công tác, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 15/5/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định cho đồng chí Hồ Nguyên Hồng, tân Chánh Thanh tra tỉnh.

Quyết định về việc điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 công tác, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 trong thời hạn 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 15/5/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, tân Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, các đồng chí được bổ nhiệm dịp này đều giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở những đơn vị có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là sự ghi nhận của tỉnh về phẩm chất đạo đức, cống hiến, năng lực trong suốt quá trình công tác của các đồng chí.

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí khẩn trương tiếp cận ngay vào công việc, phát huy vai trò, bản lĩnh người đứng đầu, năng lực, kinh nghiệm công tác, quy tụ, xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Từ đó góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói riêng, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Hồ Nguyên Hồng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện cho cán bộ mới được bổ nhiệm, tân Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Hồ Nguyên Hồng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh liên quan; đồng thời hứa trên cương vị người đứng đầu cũng như nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm được giao, sẽ đem hết khả năng, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.