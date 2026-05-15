中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Hồ Nguyên Hồng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Thứ Sáu, 15:23, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định về việc điều động đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến Thanh tra tỉnh công tác, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 15/5/2026.

Ong ho nguyen hong giu chuc chanh thanh tra tinh bac ninh hinh anh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định cho đồng chí Hồ Nguyên Hồng, tân Chánh Thanh tra tỉnh.

Quyết định về việc điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 công tác, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 trong thời hạn 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 15/5/2026.

Ong ho nguyen hong giu chuc chanh thanh tra tinh bac ninh hinh anh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, tân Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, các đồng chí được bổ nhiệm dịp này đều giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở những đơn vị có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là sự ghi nhận của tỉnh về phẩm chất đạo đức, cống hiến, năng lực trong suốt quá trình công tác của các đồng chí.

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí khẩn trương tiếp cận ngay vào công việc, phát huy vai trò, bản lĩnh người đứng đầu, năng lực, kinh nghiệm công tác, quy tụ, xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Từ đó góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói riêng, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Ong ho nguyen hong giu chuc chanh thanh tra tinh bac ninh hinh anh 3
Tân Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Hồ Nguyên Hồng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện cho cán bộ mới được bổ nhiệm, tân Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Hồ Nguyên Hồng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh liên quan; đồng thời hứa trên cương vị người đứng đầu cũng như nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm được giao, sẽ đem hết khả năng, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh bổ nhiệm cán bộ Thanh tra tỉnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 29/4, tại phường Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 29/4, tại phường Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh
Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh
Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX
Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

Bắc Ninh công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội