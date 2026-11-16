Ông Lê Minh Trí: Pháp luật phải góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn

Sáng 16/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu pháp luật phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, với tư duy đột phá, mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn dài hạn.

Chiến lược phải có cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn, xác định đúng những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ và lựa chọn các giải pháp đột phá trong xây dựng và thi hành pháp luật, với lộ trình cụ thể, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và kết quả cần đạt.

Mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận và khả thi, đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển; đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - Động lực kiến tạo phát triển đất nước”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Trung Kiên

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gợi mở 3 nhóm vấn đề trọng tâm để các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận gồm: về cơ sở lý luận, tư duy và những giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; về thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống pháp luật Việt Nam; về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đột phá hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Chiến lược phải xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên, lộ trình thực hiện và các mục tiêu, chỉ tiêu có thể đo lường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lấy hiệu quả thi hành pháp luật và những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội làm thước đo, bảo đảm Chiến lược sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống".

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, sau 40 năm đổi mới, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa theo kịp thực tiễn; cấu trúc hệ thống pháp luật chưa thực sự hợp lý; tổ chức thi hành pháp luật vẫn là khâu yếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn...

Các ý kiến tại hội thảo hướng tới yêu cầu xuyên suốt: hoàn thiện hệ thống pháp luật phải gắn chặt với đổi mới tư duy quản trị quốc gia, lấy hiệu quả thực thi và những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội làm thước đo. Không chỉ dừng lại ở việc có những quy định đúng, đầy đủ trên văn bản, mà pháp luật phải được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ và thực sự đi vào cuộc sống.

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, thế giới đang vận động, biến chuyển rất nhanh, trong khi đó, đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển lớn, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045. Hệ thống pháp luật phải tiếp tục trở thành một trong những công cụ đóng góp hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu này, đồng thời đáp ứng những quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng.

Pháp luật phải bảo đảm ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao; đồng thời, phải có tính linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế; thích ứng với tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình. Bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung Kiên)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đây không phải là hai mục tiêu đối lập mà cần được thực hiện đồng thời thông qua một hệ thống pháp luật phù hợp.

Ông Lê Minh Trí cho biết, hiện nay tư duy phòng, chống tham nhũng không chỉ dừng lại ở xử lý người vi phạm, mà còn phải đồng hành với yêu cầu thúc đẩy phát triển, bảo vệ đổi mới sáng tạo, hoàn thiện quy định pháp luật để bảo vệ đổi mới sáng tạo. Khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, kinh tế dữ liệu, kinh tế số và tài sản số song cần kiểm soát, quản lý được, đánh giá được nguồn lực quốc gia, khả năng thu hút nguồn lực và phân bổ nguồn lực.

Pháp luật cần tạo môi trường để những người có năng lực, tinh thần đổi mới yên tâm hành động, đóng góp cho xã hội, đồng thời có cơ chế kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, làm sai.

Tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, nhận diện rõ những điểm nghẽn liên ngành, đề xuất phương án xử lý cụ thể, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027.