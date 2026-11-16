English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Lê Minh Trí: Pháp luật phải góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn

Thứ Hai, 16:51, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, hệ thống pháp luật phải tiếp tục trở thành một trong những công cụ đóng góp hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn của đất nước.

Sáng 16/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đồng chủ trì hội thảo.

Ong le minh tri phap luat phai gop phan hien thuc hoa cac muc tieu phat trien lon hinh anh 1
Toàn cảnh hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu pháp luật phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, với tư duy đột phá, mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn dài hạn.

Chiến lược phải có cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn, xác định đúng những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ và lựa chọn các giải pháp đột phá trong xây dựng và thi hành pháp luật, với lộ trình cụ thể, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và kết quả cần đạt.

Mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận và khả thi, đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển; đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - Động lực kiến tạo phát triển đất nước”.  

Ong le minh tri phap luat phai gop phan hien thuc hoa cac muc tieu phat trien lon hinh anh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Trung Kiên

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gợi mở 3 nhóm vấn đề trọng tâm để các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận gồm: về cơ sở lý luận, tư duy và những giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; về thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống pháp luật Việt Nam; về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đột phá hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Chiến lược phải xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên, lộ trình thực hiện và các mục tiêu, chỉ tiêu có thể đo lường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lấy hiệu quả thi hành pháp luật và những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội làm thước đo, bảo đảm Chiến lược sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống".

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, sau 40 năm đổi mới, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa theo kịp thực tiễn; cấu trúc hệ thống pháp luật chưa thực sự hợp lý; tổ chức thi hành pháp luật vẫn là khâu yếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn...

Các ý kiến tại hội thảo hướng tới yêu cầu xuyên suốt: hoàn thiện hệ thống pháp luật phải gắn chặt với đổi mới tư duy quản trị quốc gia, lấy hiệu quả thực thi và những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội làm thước đo. Không chỉ dừng lại ở việc có những quy định đúng, đầy đủ trên văn bản, mà pháp luật phải được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ và thực sự đi vào cuộc sống. 

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, thế giới đang vận động, biến chuyển rất nhanh, trong khi đó, đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển lớn, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045. Hệ thống pháp luật phải tiếp tục trở thành một trong những công cụ đóng góp hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu này, đồng thời đáp ứng những quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng.

Pháp luật phải bảo đảm ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao; đồng thời, phải có tính linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế; thích ứng với tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình. Bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Ong le minh tri phap luat phai gop phan hien thuc hoa cac muc tieu phat trien lon hinh anh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung Kiên)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đây không phải là hai mục tiêu đối lập mà cần được thực hiện đồng thời thông qua một hệ thống pháp luật phù hợp.

Ông Lê Minh Trí cho biết, hiện nay tư duy phòng, chống tham nhũng không chỉ dừng lại ở xử lý người vi phạm, mà còn phải đồng hành với yêu cầu thúc đẩy phát triển, bảo vệ đổi mới sáng tạo, hoàn thiện quy định pháp luật để bảo vệ đổi mới sáng tạo. Khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, kinh tế dữ liệu, kinh tế số và tài sản số song cần kiểm soát, quản lý được, đánh giá được nguồn lực quốc gia, khả năng thu hút nguồn lực và phân bổ nguồn lực.

Pháp luật cần tạo môi trường để những người có năng lực, tinh thần đổi mới yên tâm hành động, đóng góp cho xã hội, đồng thời có cơ chế kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, làm sai.

chu-tich-qh-tran-thanh-man2.jpg

Chủ tịch Quốc hội: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo vào chiều nay (9/10), tại Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội, Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Kim Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước
Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

VOV.VN- Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng gửi đến quý độc giả bài viết "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước" của GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

VOV.VN- Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng gửi đến quý độc giả bài viết "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước" của GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Thủ tướng: Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội
Phó Thủ tướng: Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

VOV.VN - Sáng 8/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật, kiến tạo phát triển bền vững”.

Phó Thủ tướng: Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

Phó Thủ tướng: Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

VOV.VN - Sáng 8/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật, kiến tạo phát triển bền vững”.

Tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Sáng 23/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Sáng 23/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội