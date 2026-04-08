Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

Sáng nay (8/4), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng họp bầu chức danh Trưởng đoàn.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tuyệt đối (19/19) đại biểu Quốc hội Thành phố tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định đây là niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn lao, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Hải Phòng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã bầu ông Lã Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục giữ chức Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.