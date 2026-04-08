Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

Thứ Tư, 14:17, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu vừa được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng nay (8/4), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng họp bầu chức danh Trưởng đoàn.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tuyệt đối (19/19) đại biểu Quốc hội Thành phố tán thành.

Ong le ngoc chau giu chuc truong Doan Dai bieu quoc hoi tp hai phong hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Châu được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định đây là niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn lao, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Hải Phòng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã bầu ông Lã Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Việt Nga tiếp tục giữ chức Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

bo may chinh phu-cover2.jpg

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Sản phẩm báo chí phải mang tinh thần của Nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống
Quan điểm về báo chí trong văn kiện Đại hội: “Chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại"
Quốc hội phê chuẩn ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính
