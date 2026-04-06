Ông Lê Quang Mạnh tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội

Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96.20% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày14/4/1974, Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh du lịch, Cử nhân tiếng Anh.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Tóm tắt quá trình công tác:

1/1997 - 11/1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

12/1997 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9/2003 - 3/2004: Chuyên viên, phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2004 - 2/2005: Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2/2005 - 9/2005: Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10/2005 - 2/2008: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2008 - 9/2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10/2010 - 3/2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2011 - 3/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

1/2021 - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 7/2021).

22/5/2023 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

2/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ 1/2025), Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Kinh tế và Tài chính (từ 3/2025); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

9/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

28/10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

27/2/2026: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.