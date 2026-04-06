中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Lê Quang Mạnh tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội

Thứ Hai, 18:20, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96.20% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.     

Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày14/4/1974, Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh du lịch, Cử nhân tiếng Anh.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Tóm tắt quá trình công tác:

1/1997 - 11/1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

12/1997 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9/2003 - 3/2004: Chuyên viên, phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2004 - 2/2005: Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2/2005 - 9/2005: Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10/2005 - 2/2008: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2008 - 9/2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10/2010 - 3/2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2011 - 3/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

1/2021 - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 7/2021).

22/5/2023 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

2/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ 1/2025), Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Kinh tế và Tài chính (từ 3/2025); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

9/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

28/10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

27/2/2026: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Võ Nam/VOV.VN
Tag: Quốc hội Lê Quang Mạnh Tổng thư ký Quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội