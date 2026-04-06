Ông Lê Quang Mạnh tiếp tục giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội
VOV.VN - Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96.20% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày14/4/1974, Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh du lịch, Cử nhân tiếng Anh.
Tóm tắt quá trình công tác:
1/1997 - 11/1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
12/1997 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
9/2003 - 3/2004: Chuyên viên, phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3/2004 - 2/2005: Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2/2005 - 9/2005: Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10/2005 - 2/2008: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3/2008 - 9/2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10/2010 - 3/2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3/2011 - 3/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.
10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1/2021 - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 7/2021).
22/5/2023 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
2/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ 1/2025), Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Kinh tế và Tài chính (từ 3/2025); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
9/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
28/10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
27/2/2026: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.