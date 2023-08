Ông Nguyễn Cảnh Toàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn

Trưởng Công an TP.Thủ Đức được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (15/8), Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.