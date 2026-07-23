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Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Thứ Năm, 14:35, 23/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (23/7), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì và trao các quyết định.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định: ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các cán bộ trên được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chúc mừng 5 cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cùng tập thể Lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, các biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị  đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các nhân sự mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cam kết quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu kịp thời, có chất lượng các chủ trương, định hướng lớn và hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, ông cam kết đề cao tinh thần nêu gương, tận tụy, khách quan, cầu thị, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các địa phương, bộ, ngành và thực tiễn cuộc sống để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các quyết sách có tính chiến lược, phù hợp với hệ thống chính trị và chính quyền các cấp.

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Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hoàng Ân/VOV
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