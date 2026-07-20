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Đồng Tháp bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức Giám đốc Sở

Thứ Hai, 16:23, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp điều động bà Phạm Thị Ngọc Đào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thọ đến công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh từ ngày 17/7/2026 và Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp điều động ông Ngô Huỳnh Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Tho đến công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 17/7/2026 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

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Bà Phạm Thị Ngọc Đào được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với 2 cán bộ vừa được điều động, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị 2 cán bộ ở nhiệm vụ mới này cần phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng bắt tay vào công việc mới với tinh thần quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Dong thap bo nhiem nhieu can bo giu chuc giam doc so hinh anh 2
Ông Ngô Huỳnh Quang Thái được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp điều động, chỉ định ông Lê Quang Khôi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Trung An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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