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Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thứ Ba, 21:12, 21/07/2026
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VOV.VN - Chiều 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có các quyết định chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (sau sáp nhập); từ tháng 9/2025 đến nay giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – địa bàn chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ.

Tại buổi lễ trao quyết định, Thủ tướng cũng đề nghị đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động, kịp thời xử lý các "điểm nóng" tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo bền vững; khẩn trương vận hành chính thức cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống, thống nhất, dùng chung".

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tin tưởng trên cương vị mới,  đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí cống hiến, đóng góp vào hoạt động và thành quả chung của các bộ, cơ quan và của Chính phủ.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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