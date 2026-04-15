Ông Nguyễn Hoàng Long được giao quyền Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng

Thứ Tư, 11:19, 15/04/2026
VOV.VN - Ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố được giao quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Văn Thực, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Đàm Thanh)

Trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Văn Thực nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, ông Hoàng Văn Thực là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến các cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị ông Hoàng Văn Thực trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được giao quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố cho đến khi kiện toàn xong chức danh Chánh Văn phòng UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Long, quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh)

Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân tin tưởng, với quá trình công tác, rèn luyện, trên cương vị mới, ông Nguyễn Hoàng Long sẽ phát huy được kinh nghiệm, năng lực của mình, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo điều hành hiệu quả các hoạt động của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Long, quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao năng lực công tác, để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dự hội nghị.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Hải Phòng công tác cán bộ Ban Tổ chức Văn phòng UBND
Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái
Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái

VOV.VN - Thượng tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái

Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái

VOV.VN - Thượng tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng
Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền

VOV.VN - Ngày 13/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Quyền được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền

VOV.VN - Ngày 13/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Quyền được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

