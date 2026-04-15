Ông Nguyễn Hoàng Long được giao quyền Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Văn Thực, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Đàm Thanh)

Trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Văn Thực nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, ông Hoàng Văn Thực là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến các cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị ông Hoàng Văn Thực trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được giao quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố cho đến khi kiện toàn xong chức danh Chánh Văn phòng UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Long, quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh)

Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân tin tưởng, với quá trình công tác, rèn luyện, trên cương vị mới, ông Nguyễn Hoàng Long sẽ phát huy được kinh nghiệm, năng lực của mình, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo điều hành hiệu quả các hoạt động của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Long, quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao năng lực công tác, để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.