Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Thứ Sáu, 12:28, 10/04/2026
VOV.VN - Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng từ Trung ương đến địa phương; đề nghị tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào điều kiện thực tiễn địa phương; gắn kế hoạch phát triển với mục tiêu tăng trưởng hai con số và thực hiện hiệu quả quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 2075; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đàm Thanh)

Trong đó, vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, TP Hải Phòng cần tập trung vào các khâu đột phá chiến lược; trong đó tập trung vào ba trụ cột chính: Thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Gần đây nhất, năm 2025, thành phố duy trì đà tăng trưởng cao, với GRDP đạt 11,81% và là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, TP Hải Phòng đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất xác định mục tiêu xuyên suốt là: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục khiêm tốn, học tập rèn luyện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Đàm Thanh)

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng cam kết kiên trì thực hiện phương châm hành động “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả”; phát triển TP Hải Phòng theo hướng hiện đại, lấy công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao làm nền tảng; từng bước phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải, dịch vụ cảng biển trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mới; đồng thời xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại, gắn với vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu vừa được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu vừa được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Phó Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

Hải Phòng: Hướng tới “thành phố kết nối toàn cầu”

VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

