Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), chiều 29/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân và người lao động hoàn cảnh khó khăn tại phường Đăk Cấm và Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Cùng tham gia Đoàn công tác có ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; các cấp, ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tại phường Đăk Cấm, Đoàn đã đến thăm, trao quà tặng 2 gia đình chính sách, gồm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu và ông Hoàng Khắc Sỹ, người trực tiếp tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại các gia đình đến thăm, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp, hy sinh của các gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, làm tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cũng trong chiều nay, Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Kon Tum, phường Đăk Bla. Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn công nhân, người lao động tại Xí nghiệp May Kon Tum tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, từng bước nâng cao đời sống. Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị Xí nghiệp May Kon Tum quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc, chế độ, phúc lợi, tạo môi trường ổn định để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.