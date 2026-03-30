Bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thứ Hai, 11:37, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Bùi Văn Lương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 30/3, Kỳ họp Thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét, biểu quyết các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

bau chu tich hDnd va chu tich ubnd tinh thai nguyen hinh anh 1
Kỳ họp Thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Với 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu tán thành, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Đỗ Đức Công, bà Trần Thị Lộc, ông Đồng Văn Lưu và bà Mai Thị Thúy Nga.

Kỳ họp cũng bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Linh, bà Nguyễn Thị Loan, ông Dương Văn Lượng và ông Nông Quang Nhất.

bau chu tich hDnd va chu tich ubnd tinh thai nguyen hinh anh 2
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt bộ máy chính quyền tỉnh Thái Nguyên

Ông Bùi Văn Lương, sinh năm 1976 tại tỉnh Thái Nguyên, có học vị Tiến sĩ Quản lý kinh tế, trình độ lý luận chính trị Cao cấp; Ông Bùi Văn Lương từng giữ các chức vụ như: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Từ ngày 10/3/2026, ông Bùi Văn Lương được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977 tại tỉnh Bắc Ninh, là Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận Cao cấp, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Ông Vương Quốc Tuấn từng trải qua các chức vụ công tác như Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Từ 11/2025, ông Vương Quốc Tuấn được điều động luân chuyển giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập các Ban của HĐND tỉnh; công bố các nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy và phân công đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thảo luận, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XV.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu ngày càng cao, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động xác định rõ định hướng phát triển trong không gian mới sau sáp nhập; tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và chuyển đổi số.

Đồng thời, cần quan tâm nhiều hơn tới các địa bàn còn khó khăn, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững trên toàn tỉnh.

bau chu tich hDnd va chu tich ubnd tinh thai nguyen hinh anh 3
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng lưu ý tỉnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Đối với HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong quyết định chính sách và giám sát thực thi.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM
VOV.VN - Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh
VOV.VN - Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2026-3031.

