Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long

Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đội ngũ cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực sáng tạo, bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Nhiều hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng; nâng cao năng lực sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và đồng hành trong thời kỳ mới.

BCH Đảng bộ Vĩnh Long tặng bức trướng cho Đại hội.

Hội cũng tập trung đổi mới hoạt động văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tác các tác phẩm phản ánh lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, con người và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp các giá trị chân - thiện - mỹ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên, trong đó có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1984, dân tộc Kinh, có trình độ Thạc sĩ Hiến pháp và Luật hành chính, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 5/2020, ông công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh (cũ).