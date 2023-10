Ông Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại Trường Đại học Đà Lạt

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến giáo dục, chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, đãi ngộ giảng viên, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, thủ tục thanh quyết toán các công trình khoa học... còn gặp nhiều vướng mắc và bất cập. Trong đó, bức thiết nhất là tình trạng sinh viên, nghiên cứu sinh quan tâm đến ngành khoa học cơ bản đang giảm sút nghiêm trọng.

Theo ông Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt, đợt tuyển sinh năm nay trường Đại học Đà Lạt thu hút được 2.800 sinh viên theo học các ngành nghề, trong đó tỷ lệ sinh viên, nghiên cứu sinh theo học các lớp trình độ đại học và sau đại học đối với ngành khoa học cơ bản như Toán, Lý, Hoá... chiếm tỷ lệ rất ít, thậm chí có khoá chỉ có 2 đến 3 trường hợp đăng ký theo học. Nguyên nhân do các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực này chưa đủ sức tạo động lực, khuyến khích nhân tài.

Trao học bổng cho các sinh viên trường Đại học Đà Lạt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

"Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội cần quan tâm hơn nữa bằng những chính sách cho cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên có được cơ chế giống như ngành đào tạo sư phạm. Ngành sư phạm hiện nay ngoài được miễn học phí thì mức hỗ trợ sinh hoạt phí cũng đã cao hơn đối với một cử nhân mới ra trường." - ông Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt cho biết.

Thay mặt Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, ông Phan Đình Trạc ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ có phản ánh đến Quốc hội trong kỳ họp thứ 6 sắp tới: "Làm sao để các em đam mê nghiên cứu khoa học, say mê vào các ngành khoa học cơ bản và các thày dạy khoa học cơ bản cũng phải say mê, đam mê. Làm sao những cái say mê, đam mê đó cũng phải dựa trên những điều kiện đảm bảo về cuộc sống tối thiểu, nếu không chúng ta sẽ thất bại. Đây là bài toán của Nhà nước, nhà nước phải làm".

Ông Phan Đình Trạc và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Đà Lạt.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho sinh viên trường Đại học Đà Lạt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.