中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trần Sỹ Thanh dâng hương tại Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Thứ Hai, 18:13, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5, ở xã Trà Tân, TP Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chiều 13/4, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5, ở xã Trà Tân, TP Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Đi cùng đoàn, về phía TP Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dâng hương tại Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương và TP Đà Nẵng thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng; cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng nói chung, Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng thời, nhắc nhở cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa. Nơi đây ghi dấu những hoạt động, chiến công hiển hách của các thế hệ cán bộ kiểm tra trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa (còn gọi là Khu Di tích lịch sử Nước Oa) nằm trên địa bàn xã Trà Tân, TP Đà Nẵng. Đây là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy Khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960-1973).

Thời điểm khó khăn nhất của chiến tranh, người dân nơi đây vẫn quyết tâm bám đất, giữ làng và nuôi cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, vùng đất giàu truyền thống cách mạng này là điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng miền núi TP Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh viết sổ lưu niệm tại Khu Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đề nghị TP Đà Nẵng và xã Trà Tân thường xuyên quản lý, chăm sóc, tôn tạo Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Trần Sỹ Thanh Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 Đà Nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân khu 5 triển khai nhiệm vụ tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã

VOV.VN - Chiều 19/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã, phường, đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026.

VOV.VN - Chiều 19/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã, phường, đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Quân khu 5 làm việc với Cảng HKQT Đà Nẵng về quản lý thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã làm việc về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, nhằm bảo vệ vùng trời, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã làm việc về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, nhằm bảo vệ vùng trời, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác xây dựng các công trình quân sự tại Khánh Hoà

VOV.VN - Ngày 10/3, đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng các công trình phục vụ mục đích quân sự tại tỉnh Khánh Hòa.

VOV.VN - Ngày 10/3, đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng các công trình phục vụ mục đích quân sự tại tỉnh Khánh Hòa.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội