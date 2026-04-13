Ông Trần Sỹ Thanh dâng hương tại Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chiều 13/4, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5, ở xã Trà Tân, TP Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Đi cùng đoàn, về phía TP Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dâng hương tại Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương và TP Đà Nẵng thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng; cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng nói chung, Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng thời, nhắc nhở cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa. Nơi đây ghi dấu những hoạt động, chiến công hiển hách của các thế hệ cán bộ kiểm tra trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa (còn gọi là Khu Di tích lịch sử Nước Oa) nằm trên địa bàn xã Trà Tân, TP Đà Nẵng. Đây là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy Khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960-1973).

Thời điểm khó khăn nhất của chiến tranh, người dân nơi đây vẫn quyết tâm bám đất, giữ làng và nuôi cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, vùng đất giàu truyền thống cách mạng này là điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng miền núi TP Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh viết sổ lưu niệm tại Khu Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đề nghị TP Đà Nẵng và xã Trà Tân thường xuyên quản lý, chăm sóc, tôn tạo Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

