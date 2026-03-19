Quân khu 5 triển khai nhiệm vụ tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã

Các nội dung diễn tập gồm 14 nhóm tình huống thảm họa từ thiên tai, sự cố, thảm họa, đến các tình huống an ninh phi truyền thống... được định hướng sát thực tế. Trong đó có một số nội dung trọng tâm như: phòng chống thiết bị bay không người lái-UAV, ứng phó triều cường, nước biển dâng, sạt lở bờ sông; công tác sơ tán dân khi bão lũ; chữa cháy, cứu hộ sập đổ công trình; xử trí tình huống địch tập kích hỏa lực... Yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức huấn luyện các lực lượng, nhất là lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên là bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định và linh hoạt trong vận dụng vào thực tiễn từng địa bàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì Hội nghị

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho từng đối tượng, bảo đảm kinh phí, thao trường, bãi tập; Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, bổ sung thành phần lãnh đạo tham gia chỉ đạo diễn tập. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị theo dõi, tổ chức diễn tập song hành với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm vừa hoàn thiện hệ thống văn kiện. Tình huống đưa ra phải đa dạng, sát thực, qua đó, kiểm tra toàn diện năng lực vận hành của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang ở cơ sở.

Pháo binh Quân khu 5 thực binh trong diễn tập

Đây là “bước đi trước” của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 không ngừng nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành trong điều kiện tổ chức chính quyền hai cấp. Qua đó, rà soát thực chất sức mạnh khu vực phòng thủ từ cấp xã trong xử lý các tình huống tại cơ sở.