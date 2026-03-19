  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Quân khu 5 triển khai nhiệm vụ tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã

Thứ Năm, 20:09, 19/03/2026
VOV.VN - Chiều 19/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã, phường, đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Các nội dung diễn tập gồm 14 nhóm tình huống thảm họa từ thiên tai, sự cố, thảm họa, đến các tình huống an ninh phi truyền thống... được định hướng sát thực tế. Trong đó có một số nội dung trọng tâm như: phòng chống thiết bị bay không người lái-UAV, ứng phó triều cường, nước biển dâng, sạt lở bờ sông; công tác sơ tán dân khi bão lũ; chữa cháy, cứu hộ sập đổ công trình; xử trí tình huống địch tập kích hỏa lực... Yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức huấn luyện các lực lượng, nhất là lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên là bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định và linh hoạt trong vận dụng vào thực tiễn từng địa bàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì Hội nghị

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho từng đối tượng, bảo đảm kinh phí, thao trường, bãi tập; Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, bổ sung thành phần lãnh đạo tham gia chỉ đạo diễn tập. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị theo dõi, tổ chức diễn tập song hành với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm vừa hoàn thiện hệ thống văn kiện. Tình huống đưa ra phải đa dạng, sát thực, qua đó, kiểm tra toàn diện năng lực vận hành của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang ở cơ sở.

Pháo binh Quân khu 5 thực binh trong diễn tập

Đây là “bước đi trước” của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 không ngừng nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành trong điều kiện tổ chức chính quyền hai cấp. Qua đó, rà soát thực chất sức mạnh khu vực phòng thủ từ cấp xã trong xử lý các tình huống tại cơ sở.

CTV Quang Hùng/VOV-Miền Trung
Tag: Quân khu 5 diễn tập tác chiến cấp xã phòng thủ dân sự Đà Nẵng
Chuẩn bị thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung
VOV.VN - Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược trong công tác giáo dục, đào tạo và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Quân đội.

Tàu Hải quân Việt Nam - Trung Quốc luyện tập đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước

VOV.VN - Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tổng duyệt phương án đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, chuẩn bị cho Tuần tra liên hợp lần thứ 40 trên Vịnh Bắc Bộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc dự lễ khởi công trạm y tế ở xã Hải Sơn

VOV.VN - Sáng 18/3, tại Quảng Ninh, hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm y tế Hữu Nghị xã Hải Sơn, công trình mang ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe và củng cố tình đoàn kết khu vực biên giới.

