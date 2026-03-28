中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Vũ Đại Thắng đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thứ Bảy, 12:17, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 cùng 17 Ủy viên UBND.

17 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được HĐND TP Hà Nội thống nhất bầu:  

Ông Đào Văn Nhận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội;

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Minh Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội;

Ông Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội;

Ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội;

Ông Bùi Duy Cường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội; 

Ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội; 

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội;

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội;

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự tín nhiệm của HĐND Thành phố và sự ủng hộ của cử tri, Nhân dân Thủ đô. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tập thể UBND Thành phố phải hành động quyết liệt, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

thanh_pho_bau.jpg

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, “nói là làm, cam kết là thực hiện”, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Trên nền tảng những kết quả đạt được thời gian qua, Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện đời sống Nhân dân.

Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn; phát huy Luật Thủ đô (sửa đổi); huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh. Đồng thời, tập trung các đột phá về hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, phát triển không gian đô thị, trong đó Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo “kỳ tích sông Hồng".

Ông Vũ Đại Thắng cam kết giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính đề cao trách nhiệm người đứng đầu; điều hành quyết liệt, hiệu quả; xây dựng chính quyền gần dân, vì dân; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: Vũ Đại Thắng Chủ tịch UBND Hà Nội bầu Chủ tịch UBND Hà Nội UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Thủ đô
Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Thủ đô

VOV.VN - Sáng nay (28/3), kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc với nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khóa XVII cùng với việc kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt, các đại biểu sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội