Ông Vũ Đại Thắng đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

17 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được HĐND TP Hà Nội thống nhất bầu:

Ông Đào Văn Nhận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội;

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Minh Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội;

Ông Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội;

Ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội;

Ông Bùi Duy Cường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội;

Ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội;

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội;

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội;

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự tín nhiệm của HĐND Thành phố và sự ủng hộ của cử tri, Nhân dân Thủ đô. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tập thể UBND Thành phố phải hành động quyết liệt, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, “nói là làm, cam kết là thực hiện”, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Trên nền tảng những kết quả đạt được thời gian qua, Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện đời sống Nhân dân.

Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn; phát huy Luật Thủ đô (sửa đổi); huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh. Đồng thời, tập trung các đột phá về hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, phát triển không gian đô thị, trong đó Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo “kỳ tích sông Hồng".

Ông Vũ Đại Thắng cam kết giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính đề cao trách nhiệm người đứng đầu; điều hành quyết liệt, hiệu quả; xây dựng chính quyền gần dân, vì dân; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc.