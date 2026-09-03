Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 3/9, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đồng thời điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái trao quyết định cho ông Vũ Thanh Mai (trái) - Ảnh: VAST

Ông Vũ Thanh Mai sinh năm 1973, quê ở Nam Định, trình độ chuyên môn tiến sĩ vật lý. Ông có thời gian công tác ở Trung ương Đoàn. Sau đó ông là Phó vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 4-2023, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (đến tháng 8-2026).

Trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Thanh Mai, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái đánh giá cao quá trình công tác và đóng góp của ông Vũ Thanh Mai trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Ông Vũ Thanh Mai được đào tạo cơ bản và đã qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn, sau đó về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trên các cương vị công tác, ông Mai đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều công trình, kết quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đặc biệt trong quá trình làm việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Là người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực vật lý, đây là lĩnh vực tiên phong mà viện hàn lâm có thế mạnh, ông Trần Hồng Thái tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm tích lũy, ông Vũ Thanh Mai sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí lãnh đạo của cơ quan cấp chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Thanh Mai khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nỗ lực gìn giữ và vun đắp một môi trường thực sự trân trọng trí tuệ, tôn trọng khoa học, khuyến khích sáng tạo, một môi trường trong đó những người có tài năng và khát vọng được trao cơ hội, những ý tưởng mới được lắng nghe, những nghiên cứu có giá trị được tạo điều kiện để đi đến cùng.