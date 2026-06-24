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Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo xây trường học cho các xã biên giới

Thứ Tư, 17:07, 24/06/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới vừa ký Quyết định số 59/QĐ-BCĐ phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo này.

Theo quyết định, thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và quá trình thành lập, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các địa phương được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo phân công các thành viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án tại các địa phương như sau:

phan cong nhiem vu cac thanh vien ban chi dao xay truong hoc cho cac xa bien gioi hinh anh 1
phan cong nhiem vu cac thanh vien ban chi dao xay truong hoc cho cac xa bien gioi hinh anh 2
luc_luong_quan_doi_duoc_tang_cuong_giup_day_nhanh_tien_do_xay_dung_cac_truong_hoc_vung_bien_gioi.jpg

300 cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ xây trường học vùng biên giới Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều “công nhân đặc biệt”. Đó là hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ các đơn vị, thi công ngày đêm, quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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