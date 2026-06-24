Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo xây trường học cho các xã biên giới

Theo quyết định, thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và quá trình thành lập, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các địa phương được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo phân công các thành viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án tại các địa phương như sau: