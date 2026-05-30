Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú tại các xã, phường biên giới

Dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã, phường biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 6 trường gồm: Thường Phước, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc. Các hạng mục chính bao gồm: khối phòng học, khối hành chính quản trị, khối phục vụ học tập, ký túc xá và các công trình phụ trợ.

Ép cọc xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Phước

Trong 6 trường này, đã có 4 trường khởi công vào ngày 19/3 vừa qua gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Phước, với mức đầu tư dự kiến hơn 263 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Hồng, với mức đầu tư hơn 295 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Hộ Cơ, mức đầu tư dự kiến hơn 310 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Thành, với mức đầu tư dự kiến hơn 300 tỷ đồng.

Quá trình triển khai dự án, dù bước đầu đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: quy hoạch diện tích đất, quy định về chỉ tiêu diện tích đất giáo dục tối thiểu trên mỗi học sinh, một số hộ dân bị ảnh hưởng chưa thống nhất giá đền bù,...

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Thành, có 7 hộ ảnh hưởng thì 3 hộ chưa có thống nhất. Tất cả 4 trường, nhà thầu đã ép cọc thử tĩnh; thứ 2 là bao xung quanh công trình để không ảnh hưởng đến các em học hành trong năm học mới. Tất cả các trường đều đang thẩm định thiết kế theo nghị quyết 298, vừa thiết kế, vừa thi công; đang rà soát lại mặt bằng để sắp xếp lại; tỉnh cũng đã xem xét thêm đất dự phòng cho sau này”.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh sẽ rà soát thống nhất về diện tích của mỗi trường và có phương án dự phòng quỹ đất khi nhu cầu nội trú tăng lên; thiết kế mẫu một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện quỹ đất và địa hình thực tế của từng điểm trường. Đồng thời UBND tỉnh cũng chỉ đạo các xã, phường khẩn trương xác định giá đất cụ thể và tổ chức lấy ý kiến người dân để tạo sự đồng thuận, giúp đơn vị thi công sớm tiếp cận mặt bằng đối với các hạng mục cấp thiết.

Làm đường công vụ để vận chuyển vật tư vào công trường thi công

Về phía các nhà thầu, các đơn vị đều cam kết dốc toàn lực, tập trung tối đa nhân lực cùng hệ thống phương tiện, máy móc hiện đại để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu cao nhất là quyết tâm hoàn thành công trình vượt tiến độ hoặc đúng kế hoạch đề ra, đồng thời cam kết bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động trong suốt quá trình triển khai,…

Ông Lê Anh Tài, Giám đốc Công ty Thành An 141, Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng, là nhà thầu thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Phước cho biết: “Chúng tôi tập trung nhân lực, vật lực, để đảm bảo về tiến độ và chất lượng, đảm bảo về an toàn cho con người. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng kế hoạch đã cam kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Chúng tôi quyết tâm đến tháng 7/2027. đưa công trình vào sử dụng”.

Đối với 2 dự án còn lại là: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Hồng Ngự, với mức đầu tư dự kiến hơn 415 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Thới Hậu, với mức đầu tư dự kiến gần 292 tỷ đồng; Địa phương sẽ tiếp tục triển khai sau khi tổng kết giai đoạn 1, Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học - THCS) tại các xã biên giới.

Đắp bờ bao quanh công trường thi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Phước

Dù quá trình triển khai xây dựng còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, tin rằng đến tháng 7 năm 2027, các trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học tại một số xã, phường tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp sẽ đồng loạt hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.