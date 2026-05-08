Phấn đấu quy tập 500 hài cốt liệt sĩ trước 27/7/2026

Ngày 8/5, làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đến ngày 27/7/2026 phải tìm kiếm, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Cục Chính sách-Xã hội (Bộ Quốc phòng), từ ngày 15/3 đến 6/5/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 51 hài cốt trong nước, 36 hài cốt tại Lào và 271 hài cốt tại Campuchia.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Quân khu 4 lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Nghệ An) để tổ chức làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm.

Các quân khu, địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón các đội tìm kiếm, quy tập tại Lào và Campuchia trở về nước, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trong các tháng 5, 6 và 7/2026.

Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn. Hiện đã thành lập 26 đơn vị rà phá với hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia; đến nay đã rà phá được gần 1.000 ha, đạt hơn 22% diện tích kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai phần mềm quản lý tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm sớm tự động hóa công tác báo cáo ở các cấp.

Nhấn mạnh phải tạo chuyển biến thực chất, Phó Thủ tướng yêu cầu chiến dịch phấn đấu đến ngày 27/7/2026 phải tìm kiếm, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, phải xác định rõ chỉ tiêu về số lượng mẫu ADN được lấy, số nguồn tài liệu lưu trữ được khai thác, số hồ sơ có khả năng xác minh cao cũng như mục tiêu truyền thông của từng giai đoạn.

Đối với các nhiệm vụ tìm kiếm, giải mã thông tin, phân tích dữ liệu, xác định khu vực mộ tập thể và giám định ADN, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là lĩnh vực đặc biệt khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn và tính khoa học rất cao. Vì vậy phải thay đổi tư duy, cách làm mới để thực hiện.

Đối với công tác truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể cho chiến dịch; huy động sự tham gia của hệ thống báo chí Trung ương, địa phương, tận dụng tối đa nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông đối ngoại để lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch. Kế hoạch truyền thông được chia thành 3 giai đoạn: Từ nay đến 27/7/2026; từ sau 27/7/2026 đến Tết Nguyên đán và giai đoạn hoàn thành chiến dịch vào ngày 27/7/2027.