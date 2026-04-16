Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex

Thứ Năm, 17:54, 16/04/2026
VOV.VN - Chiều 16/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản).

Phó Thủ tướng khẳng định, những chương trình hợp tác quốc tế thiết thực như với Tập đoàn Erex đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao chương trình đào tạo cán bộ do Bộ Nội vụ Việt Nam và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) phối hợp triển khai theo thỏa thuận từ năm 2022, tập trung nâng cao năng lực quản lý công, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, công chức trẻ và cán bộ nữ. Thông qua chương trình hợp tác, gần 300 cán bộ, lãnh đạo cấp địa phương của Việt Nam đã được cử sang Nhật Bản học tập, bồi dưỡng. Sau đào tạo, đội ngũ này phát huy tốt năng lực tại cơ sở; khoảng 60% cán bộ trẻ đã được bố trí vào các vị trí cao hơn, cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình.

pho thu tuong pham thi thanh tra tiep chu tich kiem tong giam doc tap doan erex hinh anh 1
Phó Thủ tướng khẳng định, những chương trình hợp tác quốc tế thiết thực như với Tập đoàn Erex đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho chính quyền địa phương cũng như các bộ, ngành Trung ương là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Những chương trình hợp tác quốc tế thiết thực như với Tập đoàn Erex đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

pho thu tuong pham thi thanh tra tiep chu tich kiem tong giam doc tap doan erex hinh anh 2
pho thu tuong pham thi thanh tra tiep chu tich kiem tong giam doc tap doan erex hinh anh 3

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dành thời gian tiếp, ông Honna Hitoshi chúc mừng việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao và Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cho biết, Tập đoàn Erex mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông Honna Hitoshi, đào tạo nguồn nhân lực là hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững; vì vậy, Erex sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hợp tác, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

Hà Thảo/VOV1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ

VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ; Đồng thời tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vào chiều nay (28/2), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX đã đề ra.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết quân và dân vùng biên giới tỉnh Lào Cai
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết quân và dân vùng biên giới tỉnh Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết quân và dân vùng biên giới tỉnh Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết quân và dân vùng biên giới tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều 8/2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã biên giới Bát Xát, Trịnh Tường và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

