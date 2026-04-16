Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao chương trình đào tạo cán bộ do Bộ Nội vụ Việt Nam và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) phối hợp triển khai theo thỏa thuận từ năm 2022, tập trung nâng cao năng lực quản lý công, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, công chức trẻ và cán bộ nữ. Thông qua chương trình hợp tác, gần 300 cán bộ, lãnh đạo cấp địa phương của Việt Nam đã được cử sang Nhật Bản học tập, bồi dưỡng. Sau đào tạo, đội ngũ này phát huy tốt năng lực tại cơ sở; khoảng 60% cán bộ trẻ đã được bố trí vào các vị trí cao hơn, cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình.

Phó Thủ tướng khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho chính quyền địa phương cũng như các bộ, ngành Trung ương là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Những chương trình hợp tác quốc tế thiết thực như với Tập đoàn Erex đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dành thời gian tiếp, ông Honna Hitoshi chúc mừng việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao và Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cho biết, Tập đoàn Erex mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông Honna Hitoshi, đào tạo nguồn nhân lực là hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững; vì vậy, Erex sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hợp tác, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.