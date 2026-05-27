Phân định thẩm quyền cơ quan thanh tra xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Thứ Tư, 21:45, 27/05/2026
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 184/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 134/2021. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Nghị định 184 bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện trách nhiệm giải trình và hình thức giải trình. Theo đó, nguyên tắc giải trình phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, khách quan và công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức.

Nghị định 184 phân định rõ thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ảnh minh họa

Hai hình thức giải trình là giải trình trực tiếp tại các cuộc họp/buổi làm việc hoặc giải trình bằng văn bản (văn bản giấy hoặc môi trường điện tử).

Bên cạnh đó, Nghị định 184 bổ sung quy định về 7 hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình như: Không thực hiện giải trình khi có yêu cầu hợp pháp; cố ý giải trình không đầy đủ, không trung thực; cố ý kéo dài thời gian giải trình; cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc thực hiện yêu cầu giải trình.

Cá nhân thực thi nhiệm vụ, công vụ không báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về yêu cầu giải trình, nội dung giải trình và việc thực hiện trách nhiệm giải trình. Cung cấp thông tin không được phép công khai; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm giải trình; không lưu trữ, quản lý hồ sơ giải trình theo quy định của pháp luật.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình. Trong đó, điểm đáng chú ý là việc người đứng đầu phải "chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình" trong cơ quan, đơn vị mình.

Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi quy định cũ tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP chỉ dừng lại ở việc kiểm tra và xử lý vi phạm của cấp dưới mà chưa nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, nghị định cũng bổ sung thêm trách nhiệm cá nhân thực thi nhiệm vụ, công vụ. Theo đó, cá nhân phải chủ động thực hiện giải trình với người yêu cầu. Phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giải trình; phải báo cáo người đứng đầu về yêu cầu giải trình và kết quả thực hiện. Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và trước pháp luật về nội dung giải trình của mình.

Phân rõ thẩm quyền

Về thẩm quyền, nghị định bổ sung một chương mới để phân định rõ thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đối với người giữ chức vụ từ Thứ trưởng trở lên; người công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý; người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương…

Thanh tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền đối với người công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thanh tra tỉnh có thẩm quyền đối với người công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Bên cạnh đó, nghị định còn quy định rõ trách nhiệm khi thanh tra, các cơ quan phải làm rõ hành vi tham nhũng, thiệt hại kinh tế, vai trò của người đứng đầu và kiến nghị hình thức xử lý cũng như các biện pháp xử lý tài sản tham nhũng.

PV/VOV.VN
Tag: Chống tham nhũng thanh tra Chính phủ thanh tra giải trình
Làm tắt tiếng những luận điệu thù địch: Không "làm màu" trong chống tham nhũng!
Không bị những tiếng “vo ve” trên mạng xã hội tác động, việc xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao có sai phạm trong thời gian qua đã góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

"Thủ tục cấp phép rườm rà là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực, tham nhũng len lỏi"
VOV.VN - Theo ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay Nghị quyết. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần một cơ chế thực thi nghiêm minh, xóa bỏ các thủ tục rườm rà vốn là “mảnh đất màu mỡ” cho sai phạm.

Đổi mới công tác tư tưởng để “nói đi đôi với làm” trong phòng, chống tham nhũng
VOV.VN - Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, đặc biệt về chính trị, tư tưởng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đặt ra cấp thiết.

