Phản ứng của Việt Nam về dự luật Mỹ ngăn chặn quân sự hóa Biển Đông

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc các nghị sỹ Mỹ cuối tháng 5 vừa qua đã trình dự luật trừng phạt các cá nhân liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

“Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Các bên cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 đồng thời phải có những đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông”.

Ảnh công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: CSIS

Tháng trước, nhóm nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ dự luật trừng phạt các cá nhân và tổ chức Trung Quốc có liên quan đến hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông và Hoa Đông. Tên đầy đủ của văn bản là “Dự luật áp lệnh cấm vận đối với Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa liên quan đến các hoạt động trên Biển Đông và Hoa Đông và các mục đích khác”.



Dự luật nêu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang vì cuộc chiến thương mại./.