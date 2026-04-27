Phó Chủ tịch nước: Công đoàn phải mạnh hơn để bảo vệ người lao động

Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và đã đạt được kết quả cụ thể. Đến nay, hơn 98% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực nhà nước và hơn 83% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó hơn 97% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực nhà nước, 76% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc.

Toàn bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn. 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể... Tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể bao phủ trên 85% tổng số người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn trong toàn hệ thống...

Qua đối thoại thực chất, người lao động thông qua đại diện là tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động lắng nghe ý kiến của nhau, tăng cường hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động nhanh chóng và hiệu quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty TNHH Teakwang, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai kiến nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có chỉ đạo thống kê người lao động bị bệnh hiểm nghèo để tìm giải pháp hỗ trợ. Nhận được thông tin này, người lao động rất vui mừng, phấn khởi vì coi như đã có được một phao cứu sinh lúc cấp bách.

“Tôi kiến nghị sớm thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng khó khăn này. Thứ hai, quan tâm hơn nữa tới gia đình công nhân viên là cha hoặc mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, nhất là những trường hợp có nhiều con và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời có thêm chính sách chăm lo, hỗ trợ cho con em người lao động mồ côi giúp các cháu có điều kiện tiếp tục học tập và trưởng thành", ông Đinh Sỹ Phúc kiến nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nói chung và 101 cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể nói riêng thời gian qua giúp hơn 382 nghìn người lao động được hưởng lợi với tổng số tiền bình quân hơn 6 nghìn tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, những kết quả này đã giúp cho người lao động có cuộc sống tốt hơn, ổn định quan hệ lao động, là cơ sở để người lao động đặt trọn niềm tin vào tổ chức công đoàn, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động và hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, triển khai đồng bộ các chiến lược mang tính đột phá, cách mạng.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cùng quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm là những định hướng lớn, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong hành trình thực hiện khát vọng đó, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò rất quan trọng.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với các Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy vai trò hạt nhân, tiên phong trong tập hợp, dẫn dắt, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển, hướng tới việc làm bền vững, thu nhập ngày càng cao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các đại biểu Chủ tịch công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng mong muốn công đoàn cơ sở thường xuyên và tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.