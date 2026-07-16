Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam"

Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” là hoạt động thiết thực tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tấm gương đội viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ những chuyến hành trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (1959-2009), với mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần sẻ chia giữa thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với thiếu nhi các tỉnh, thành phố, Thành Đoàn - Hội đồng Đội Thành phố duy trì các hoạt động trải nghiệm qua hành trình về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ. Từ năm 2015, Hành trình chính thức mang tên “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, là hoạt động truyền thống duy trì hằng năm do lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành tặng cho các em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, con em công nhân lao động, nông dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh hoạt tại các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn thiếu nhi tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ và thiếu nhi cả nước khi kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, 85 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua Hành trình với chủ đề "Rạng ngời trang sử Đội ta", Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu nhi về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người, giáo dục về lịch sử cách mạng Việt Nam; truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tấm gương anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của Đội, để lịch sử không còn là những trang sách mà trở thành những trải nghiệm sống động, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của đội viên, thiếu nhi đối với quê hương, đất nước.

Em Bùi Thị Thùy Trâm, Đội viên tiêu biểu Trường THCS Nguyễn Viết Xuân bày tỏ: “Em mong muốn các cô chú lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, chương trình về nguồn, đem những trải nghiệm thực tế đến với các bạn thiếu nhi cả nước, đặc biệt là những các bạn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo để các bạn có thêm nhiều cơ hội để tham gia những hoạt động ý nghĩa này. Em tin rằng qua những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn thêm yêu lịch sử và trở thành công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui được gặp gỡ các cháu đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh ttham gia Hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026. Mong các cháu đội viên, thiếu nhi tiêu biểu có một hành trình an toàn, bổ ích và nhiều ý nghĩa, để mỗi chặng đường đi qua sẽ giúp các cháu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, việc gặp gỡ Đoàn đại biểu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, thành tích mà các em đã đạt được, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.

Thiếu nhi tiêu biểu thành phố HCM chào mừng Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội, mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất quán quan điểm phát triển con người toàn diện, tạo điều kiện để mọi trẻ em được học tập, rèn luyện, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho các đội viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn: “Các em đang được sống trong cái môi trường tốt đẹp như thế này thì phải biết ơn thế hệ đi trước. Sắp tới là chuẩn bị kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đất nước ta mới có độc lập, tự do, có môi trường hòa bình, phát triển ngày nay. Vì thế các em phải biết ơn và có những hoạt động tri ân với những người có công với đất nước, với Đảng, với Nhà nước, những người đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày nay. Đồng thời là tri ân đối với gia đình, với xã hội, với các tổ chức chính trị- xã hội đã dành những điều kiện tốt đẹp cho chúng ta. Các em phải có lý tưởng, hoài bão, khát vọng để cống hiến cho quê hương, cho đất nước, để xứng đáng với thế hệ đi trước”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh cùng các thiếu nhi tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước mong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đội, để mỗi phong trào thực sự trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thiếu nhi.