English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tháng hành động vì trẻ em

Thứ Tư, 14:09, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của Quốc gia. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện, gần đây nhất là chính sách miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, xây dựng trường học nội trú liên cấp… 

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan phat dong thang hanh dong vi tre em hinh anh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bộ, ngành, địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục hành động quyết liệt, thiết thực hơn nữa để mọi trẻ em đều được sống an toàn, hạnh phúc và phát triển trong kỷ nguyên số

Đánh giá cao chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm nay “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, yêu cầu: "Không thể để 26 triệu trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và hành năng bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em".

Phát biểu tại sự kiện, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em trên toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường số. UNICEF cho biết gần 9/10 trẻ em Việt Nam từ 12-17 tuổi đang sử dụng internet, mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng cũng kéo theo những nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân, bóc lột và xâm hại tình dục trên môi trường mạng.

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan phat dong thang hanh dong vi tre em hinh anh 2
Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Silvia Danailov nhấn mạnh 3 khuyến nghị bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em, bà Danailov nhấn mạnh ba khuyến nghị: "Việt Nam cần đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp, trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số, người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển".

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan phat dong thang hanh dong vi tre em hinh anh 3
Các đại biểu phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và cộng đồng trong triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc nhưtruyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em; thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến cho trẻ em; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em; vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan phat dong thang hanh dong vi tre em hinh anh 4
Phó Chủ tịch nước và các tổ chức trao tặng nhiều phần quà trong dịp tháng hành động

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tag: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tháng hành động vì trẻ em trẻ em
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon

VOV.VN - Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của tập đoàn Amazon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon

VOV.VN - Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của tập đoàn Amazon.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương Ngôi sao Công trạng
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương Ngôi sao Công trạng

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức tổ chức Lễ trao Huân chương Ngôi sao Công trạng của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương Ngôi sao Công trạng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương Ngôi sao Công trạng

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức tổ chức Lễ trao Huân chương Ngôi sao Công trạng của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc 1 thành phố trực thuộc T.Ư
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc 1 thành phố trực thuộc T.Ư

VOV.VN - Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc 1 thành phố trực thuộc T.Ư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc 1 thành phố trực thuộc T.Ư

VOV.VN - Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội