Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của Quốc gia. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện, gần đây nhất là chính sách miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, xây dựng trường học nội trú liên cấp…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bộ, ngành, địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục hành động quyết liệt, thiết thực hơn nữa để mọi trẻ em đều được sống an toàn, hạnh phúc và phát triển trong kỷ nguyên số

Đánh giá cao chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm nay “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, yêu cầu: "Không thể để 26 triệu trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và hành năng bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em".

Phát biểu tại sự kiện, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em trên toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường số. UNICEF cho biết gần 9/10 trẻ em Việt Nam từ 12-17 tuổi đang sử dụng internet, mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng cũng kéo theo những nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân, bóc lột và xâm hại tình dục trên môi trường mạng.

Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Silvia Danailov nhấn mạnh 3 khuyến nghị bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em, bà Danailov nhấn mạnh ba khuyến nghị: "Việt Nam cần đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp, trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số, người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển".

Các đại biểu phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và cộng đồng trong triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc nhưtruyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em; thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến cho trẻ em; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em; vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phó Chủ tịch nước và các tổ chức trao tặng nhiều phần quà trong dịp tháng hành động

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.