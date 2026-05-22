Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi hiểm nghèo tại TP.HCM

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần hỏi thăm thân nhân bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Những phần quà và lời động viên của Phó Chủ tịch nước đã góp phần động viên tinh thần các bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị. Nhiều phụ huynh bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các đơn vị đồng hành đối với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao đổi với Ban giám đốc bệnh viện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được chăm sóc, bảo vệ, không chỉ vì sức khỏe của từng cá nhân mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các đơn vị đồng hành

Theo Phó Chủ tịch nước, trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Việt Nam đang giảm và nhiều địa phương chưa đạt mức sinh thay thế, đặc biệt tại TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, việc chăm sóc trẻ em càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Số lượng trẻ em ngày càng ít hơn nên việc chăm sóc để các em phát triển khỏe mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng cho rằng công tác nhi khoa hiện nay cần được thực hiện toàn diện trên ba trụ cột gồm dự phòng, điều trị và chăm sóc. Trong đó, dự phòng vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế bệnh tật từ sớm. Song song đó, ngành y tế cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại để giúp trẻ được điều trị hiệu quả hơn, giảm đau đớn, mệt mỏi và hạn chế tối đa di chứng. Đặc biệt, với bệnh nhi, ngoài chuyên môn điều trị, đội ngũ y bác sĩ cần dành sự chăm sóc tận tâm cả về thể chất lẫn tinh thần để các em có điều kiện phát triển bình thường khi trưởng thành.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam, nâng cao chất lượng chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

300 phần quà trị giá 600 triệu đồng được trao đến các bệnh nhi khó khăn

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết sau 70 năm hình thành và phát triển, bệnh viện hiện có đầy đủ các chuyên khoa điều trị bệnh lý trẻ em với nhiều mũi nhọn chuyên sâu như tim mạch, hồi sức cấp cứu, sơ sinh, bệnh nhiệt đới và phẫu thuật nhi.

Đặc biệt, lĩnh vực tim mạch nhi hiện là thế mạnh nổi bật của bệnh viện khi đã có thể can thiệp nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp ở trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh và bào thai. Hơn 1 năm qua, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 14 ca can thiệp tim bào thai, đánh dấu bước tiến kỹ thuật chuyên sâu tiệm cận trình độ thế giới.

Theo lãnh đạo bệnh viện, trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật nhi khoa chuyên sâu, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm điều trị nhi khoa hiện đại của khu vực Đông Nam Á.

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh nói: “Bên cạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, bệnh viện cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nhân lực. Ngoài đào tạo tại chỗ, bệnh viện còn cử đội ngũ y bác sĩ tham gia đào tạo tại các bệnh viện trong nước và quốc tế. Thời gian qua, bệnh viện tăng cường hợp tác với các đối tác tại Anh và Mỹ, đồng thời thường xuyên mời các chuyên gia nước ngoài đến trực tiếp chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ”.