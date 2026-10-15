Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng Thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Tổng thống Ilham Aliyev đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự CICA lần thứ 7, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch CICA của Azerbaijan; nhấn mạnh Việt Nam và Azerbaijan có lịch sử quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng; nhắc lại những tình cảm tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo Azerbaijan đối với Việt Nam và ấn tượng sâu sắc của cá nhân Tổng thống trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2014, được gặp lại những người bạn, học sinh người Việt Nam trước đây.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Azerbaijan khẳng định Azerbaijan coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác giữa hai nước thời gian qua, cho biết hai bên đang triển khai nhiều dự án hợp tác cụ thể về năng lượng do những doanh nghiệp hàng đầu của mỗi nước thực hiện và ngày càng có nhiều nhà đầu tư Việt Nam sang Azerbaijan, doanh nghiệp Azerbaijan sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác, thương mại…; nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch nước về thúc đẩy triển khai hiệu quả những thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Azerbaijan năm 2025, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của Nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Ilham Aliyev và lãnh đạo Azerbaijan; chúc mừng những thành tựu Azerbaijan đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và vai trò tại khu vực cũng như trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay, đặc biệt Azerbaijan đã giúp đào tạo nhiều nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam; các thế hệ chuyên gia, cán bộ Việt Nam từng học tập, công tác tại Azerbaijan đã đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hai nước; ghi nhận vai trò tích cực của các tổ chức, quỹ và các hoạt động giao lưu Nhân dân trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại hội đàm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN). Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm Azerbaijan năm 2025 rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược; đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Azerbaijan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được và đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác thương mại song phương, tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và Azerbaijan; xem xét khả năng miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông của công dân hai nước; khuyến khích mở đường bay thẳng giữa hai nước; tăng cường giao lưu Nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội và tình cảm hữu nghị giữa Nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như công nghiệp khai khoáng, luyện nhôm; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.