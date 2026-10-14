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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Quốc hội Georgia

Thứ Tư, 07:04, 14/10/2026
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VOV.VN - Nhân dịp thăm chính thức Georgia, ngày 13/10/2026, tại Thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Chủ tịch Quốc hội Georgia Shalva Papuashvili.

Việt Nam và Georgia tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, logistics

Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Georgia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Georgia; đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi với Quốc hội Việt Nam nhằm kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho doanh nghiệp hai nước và phát triển quan hệ hai nước, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, nhất là xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề cùng quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện giữa hai nước; nhắc lại ấn tượng tốt đẹp cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2026 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Quốc hội Georgia.

Chủ tịch Quốc hội Georgia cho biết, năm 2025, Georgia duy trì đà tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, cao nhất châu Âu; cho rằng tuyến hành lang kết nối Á – Âu có vai trò rất quan trọng đối với thương mại thế giới và sự phát triển của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh xung đột phức tạp như hiện nay đã gây nhiều khó khăn cho các tuyến logistic liên quan, do đó, với vị trí địa lý nằm giữa lục địa Á – Âu, Georgia có trách nhiệm phát huy và bảo đảm an toàn cho hành lang thương mại này.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili và Quốc hội Georgia đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo; chúc mừng những thành tựu ấn tượng mà Georgia đạt được về phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thông báo đã tiến hành hội đàm, hội kiến rất có kết quả với Thủ tướng, Tổng thống Georgia; giữa 2 nước có nhiều điểm tương đồng; đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc các cấp, các kênh, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể; đề nghị  Quốc hội hai nước phát huy vai trò tích cực trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước; quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, thể thao, logistics và giao thông vận tải…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh Georgia tăng cường kết nối với ASEAN và các cơ chế nghị viện khu vực; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Georgia với ASEAN và các nước thành viên. 

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban và cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các nhóm đại biểu Quốc hội hai nước; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ hai nước; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), AIPA; đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, khẳng định tiếp tục đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc, ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và liên nghị viện.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili. Chủ tịch Quốc hội Georgia cũng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Georgia vào thời gian phù hợp với cả hai bên.

Văn Hiếu/VOV
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