Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký CICA và Chủ tịch HĐBT Togo

Tối ngày 1/9/2026, tại cuộc gặp Tổng Thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) Kairat Sarybay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Kazakhstan và cá nhân Tổng Thư ký Kairat Sarybay đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của CICA.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước chúc mừng CICA sau chặng đường 30 năm phát triển đã thực sự trở thành một cơ chế thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm đề cao chủ nghĩa đa phương, ngăn ngừa xung đột, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng tham gia đóng góp vào các hoạt động của CICA trong thời gian tới vì mục tiêu hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững ở châu Á, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7 dự kiến diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào tháng 10/2026, cũng như các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa CICA với các tổ chức quốc tế, khu vực, trong đó có ASEAN.

Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc đề cao các giá trị, nguyên tắc cơ bản của CICA về coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, cũng như ủng hộ các nỗ lực kết nối, mở rộng hợp tác của CICA với các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN.

Tổng Thư ký cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của CICA thời gian qua, bao gồm việc kiện toàn bộ máy Ban Thư ký, tổ chức các chuyến thăm và làm việc của Ban Thư ký tại khu vực Đông Nam Á, triển khai dự án Quỹ CICA tại Afghanistan, thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa CICA với cơ quan Liên hợp quốc về chống khủng bố, chuẩn bị tổ chức Diễn đàn phân tích, nghiên cứu chiến lược của CICA tại Ấn Độ, thành lập Hội đồng Phụ nữ CICA. Đồng thời, Tổng Thư ký cũng thông tin một số ưu tiên của CICA trong thời gian tới, trong đó có việc thông qua một số văn kiện cấp cao quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh, bầu chọn Chủ tịch và Tổng Thư ký CICA nhiệm kỳ tiếp theo.

* Chiều 1/9/2026, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Faure Essozimma Gnassingbé, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Togo, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hiệu quả, thực chất, phù hợp với tiềm năng của mỗi nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; rà soát các khuôn khổ hợp tác hiện có và đàm phán, ký kết các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của cả hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh lĩnh vực then chốt, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực nông nghiệp nhằm hỗ trợ Togo bảo đảm an ninh lương thực. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, cũng như cùng hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu.

Về phía Togo, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Faure Essozimma Gnassingbé đã chuyển lời hỏi thăm của các nhà lãnh đạo Togo tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng thời gian qua. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo khẳng định thành công của Việt Nam là hình mẫu mà Togo có thể tham khảo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng ý với các đề xuất cụ thể của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến các thành tựu phát triển và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Togo là cửa ngõ quan trọng ở Tây Phi, 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 367 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu (xuất khẩu 267 triệu USD, nhập khẩu 100 triệu USD). 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 238 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025.