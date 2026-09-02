Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi gặp Tổng Thư ký António Guterres - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; đồng thời trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến người đứng đầu Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng (SCO plus), ngày 1/9/2026, tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên Hợp Quốc và cá nhân Ngài Tổng Thư ký đối với hòa bình, ổn định toàn cầu; Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc vào năm 2027, Phó Chủ tịch nước đề xuất hai bên sớm hoàn tất xây dựng Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027 - 2031; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ nếu Liên Hợp Quốc có nhu cầu đặt thêm trụ sở cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Thông tin về những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiếp cận các nguồn tài chính xanh và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Tổng Thư ký António Guterres trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhấn mạnh "Việt Nam luôn ở trong tim tôi"; đồng thời nhắc lại kỷ niệm thời thanh niên tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Việt Nam luôn là đối tác tiên phong, là động lực thúc đẩy hợp tác đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc, nhất là những đóng góp thực chất trong hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) và tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tăng cường hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng tỷ lệ người Việt Nam làm việc ở Liên Hợp Quốc.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Thư ký cho biết, Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cải tổ hệ thống tài chính quốc tế để hỗ trợ cho các nước đang phát triển; đồng thời khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hảitrên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất của quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc sau 49 năm, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu.