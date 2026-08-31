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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Thứ Hai, 19:51, 31/08/2026
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VOV.VN - Ngày 31/8, tại Thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.

Tại buổi tiếp, Tổng Thư ký SCO bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị, đồng thời nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam khi ông còn là Đại sứ Kazakhstan kiêm nhiệm tại Việt Nam.

Đánh giá cao vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev cho biết ông rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, cho rằng các mục tiêu và nguyên tắc mà Việt Nam đang hướng tới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của SCO.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi tiếp

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev dành cho Việt Nam; chúc mừng SCO nhân kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển. Phó Chủ tịch nước khẳng định SCO đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và kết nối trong không gian Á - Âu nhằm hóa giải các xung đột, tranh chấp, mang lại hòa bình cho các khu vực trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới, bảo đảm phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á, kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và các cơ chế hợp tác khu vực khác, góp phần củng cố hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Chia sẻ về các định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong thời gian tới cũng như các mục tiêu hướng tới năm 2045, Phó Chủ tịch nước đề nghị SCO phối hợp tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.

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Tổng Thư ký SCO chia sẻ, SCO hiện không còn đơn thuần là một tổ chức về an ninh như thời gian đầu thành lập mà các lĩnh vực hợp tác đến nay đã được mở rộng sang kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân... Bên cạnh đó, SCO cũng đang tiến hành cải tổ sâu rộng nhằm tăng cường vai trò của tổ chức, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa SCO với các nước thành viên và giữa các thành viên SCO với nhau.

Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev tin tưởng quan hệ hợp tác SCO - Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev sớm thăm lại Việt Nam để tận mắt chứng kiến những thay đổi mới nhất của Việt Nam. Tổng Thư ký SCO cảm ơn lời mời của Phó Chủ tịch nước và chúc Việt Nam thành công trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2045.

Văn Hiếu/VOV
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