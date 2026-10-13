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Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt

Thứ Ba, 12:22, 13/10/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngày 13/10, tại Bắc Kinh, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Trung đã làm việc với đồng chí Ba Âm Triều Lỗ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Dân tộc Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Trung Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Dân tộc Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Ba Âm Triều Lỗ tại buổi làm việc

Đánh giá cao thành công rất tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế cùng Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên khẳng định việc tiến hành ngay cuộc gặp giữa Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước là rất kịp thời, nhằm quán triệt, triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai bên.

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là bộ phận quan trọng, đồng thời là kênh góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội của quan hệ hai nước, trong đó Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước đã phát huy hiệu quả vai trò là “cầu nối hữu nghị” giữa hai cơ quan lập pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, Việt Nam coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại.

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Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Ba Âm Triều Lỗ khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò ngày càng quan trọng của cơ quan lập pháp trong việc triển khai nhận thức chung cấp cao và góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực trong quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế tiếp xúc thường xuyên; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong những lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy các cuộc trao đổi chuyên đề giữa các Ủy ban chuyên môn, tập trung vào những vấn đề hai bên cùng quan tâm như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, thương mại và đầu tư, logistics, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.

Bày tỏ trân trọng kinh nghiệm và tâm huyết của đồng chí Ba Âm Triều Lỗ trong công tác dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị nghiên cứu tổ chức trao đổi chuyên đề về công tác dân tộc; phát huy vai trò của hai Nhóm trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu giữa các địa phương và khu vực biên giới, tăng cường giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, đại biểu Quốc hội và đại biểu Nhân đại ở địa phương.

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Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, đồng chí Ba Âm Triều Lỗ khẳng định Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Trung; nhấn mạnh Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, trực tiếp là Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai cơ quan lập pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp và giám sát trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và công tác dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác hiệu quả, thực chất hơn, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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